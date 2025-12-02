Gold हुआ सस्ता, चांदी के बढ़े दाम, यहां चेक करें आज क्या है 22-24 कैरेट सोने का रेट

2 नवंबर 2025 को सोने की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय सर्राफा बाजार में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आज (मंगलवार) भी सोने की कीमत 1 लाख 28 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार ही बनी हुई है जबकि चांदी के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, मंगलवार, 2 दिसंबर को 22 कैरेट यानी 916 शुद्धता, सोने का रेट ₹128800 से गिरकर ₹128141 तक पहुंच गया है.

बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित दाम शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

Gold and Silver Rates Today 2 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता सोमवार शाम का रेट मंगलवार

सुबह का रेट कितना सस्ता या महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 128800 128141 659 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 128284 127628 656 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 117981 117377 604 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 96600 96106 494 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 75348 74963 385 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 175180 175423 243 रुपये महंगी

01 दिसंबर सोमवार को क्या था सोना-चांदी का रेट?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 दिसंबर 2025, सोमवार को सुबह के मुकाबले शाम को सोना-चांदी महंगा हुआ था. IBJA के मुताबिक, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का भाव सुबह 128602 रुपये था, जो शाम के समय 128800 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. चांदी का भाव भी 173740 रुपये से बढ़कर 175180 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

