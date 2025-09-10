Gold Rate में गिरावट, चांदी की कीमत भी घटी, जानें आज कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी

Gold-Silver Price Today 10 September 2025: भारतीय सर्राफा बाजार में आज (बुधवार), सोना-चांदी की कीमत में गिरावट आई है. लेटेस्ट रेट की बात करें तो 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव गिरावट के साथ 109409 रुपये तक आ गया है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 124144 रुपये किलो है.

सोने का रेट आज कितना है?

10 सितंबर की सुबह इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर जारी किए गए रेट्स के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 23 कैरेट सोने का रेट 108971 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 100219 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों में टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता बल्कि अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है.

कितने रुपये सस्ता हुआ 22-24 कैरेट सोना?

शुद्धता मंगलवार शाम का भाव बुधवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 109475 109409 66 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 109037 108971 66 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 100279 100219 60 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 82106 82057 49 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 64063 64004 59 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 124770 124144 Advertisement 626 रुपये सस्ती

बता दें कि ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.

