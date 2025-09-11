सोना-चांदी हो गया सस्ता, 22 कैरेट Gold की कीमत आज भी 1 लाख के पार, जानें लेटेस्ट रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, भारतीय सर्राफा बाजार में आज (गुरुवार), 11 सितंबर 2025 को सोना-चांदी सस्ता हुआ है. ताजा कीमतों की बात करें तो 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 109223 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है. वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी भी सस्ती होने के साथ 124267 रुपये किलो है.

आज 22 कैरेट सोने का रेट क्या है?

ibjarates.com पर 11 सितंबर की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 108767 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 100048 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चांदी का रेट क्या है?

चांदी का भाव आज 124267 रुपये किलो है, जो बीते दिन यानी बुधवार शाम को 124594 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

कितने रुपये सस्ता हुआ 22-24 कैरेट सोना?

शुद्धता बुधवार शाम का भाव गुरुवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 109635 109223 412 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 109196 108786 410 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 100426 100048 378 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 82226 81917 309 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 64137 63896 241 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 124594 124267 Advertisement 327 रुपये सस्ती

बता दें कि ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.

