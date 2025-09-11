scorecardresearch
 

सोना-चांदी हो गया सस्ता, 22 कैरेट Gold की कीमत आज भी 1 लाख के पार, जानें लेटेस्ट रेट

Gold Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिली है. भारतीय सर्राफा बाजार में बीते दिन (बुधवार) शाम को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 109635 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज (गुरुवार), 11 सितंबर 2025 की सुबह गिरावट के साथ 109223 रुपये प्रति किलो तक आ गया है. वहीं, चांदी भी सस्ती हुई है.

Advertisement
X
सोना-चांदी के रेट में आई गिरावट
सोना-चांदी के रेट में आई गिरावट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, भारतीय सर्राफा बाजार में आज (गुरुवार), 11 सितंबर 2025 को सोना-चांदी सस्ता हुआ है. ताजा कीमतों की बात करें तो 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 109223 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है. वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी भी सस्ती होने के साथ 124267 रुपये किलो है.

आज 22 कैरेट सोने का रेट क्या है?

ibjarates.com पर 11 सितंबर की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 108767 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 100048 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

सम्बंधित ख़बरें

jewellery tax india
सोना-चांदी पर 3% टैक्स और मेकिंग चार्ज पर 5% GST 
सौना-चांदी हुआ सस्ता
Gold Rate में गिरावट, चांदी की कीमत भी घटी, जानें कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी 
Gold Coin and Jewellery GST rule
सोने-चांदी पर अब कितना GST? ज्वेलरी के लिए अलग नियम... क्या आप जानते हैं? 
gold price
1 लाख के करीब हुआ 22 कैरेट सोना, जानें क्या है 14-24 कैरेट गोल्ड का रेट 
dollar vs gold
Dollar पर भारी पड़ा Gold! सेंट्रल बैंकों ने बढ़ाई खरीद? 

चांदी का रेट क्या है?
चांदी का भाव आज 124267 रुपये किलो है, जो बीते दिन यानी बुधवार शाम को 124594 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

कितने रुपये सस्ता हुआ 22-24 कैरेट सोना?

  शुद्धता बुधवार शाम का भाव गुरुवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999   (24 कैरेट) 109635 109223  412 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995   (23 कैरेट) 109196 108786  410 रुपये सस्ता 
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916  (22 कैरेट)  100426 100048  378 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750   (18 कैरेट) 82226 81917  309 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585    (14 कैरेट) 64137 63896  241 रुपये सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999      124594

124267

Advertisement
  327 रुपये सस्ती

बता दें कि ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement