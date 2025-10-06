scorecardresearch
 

Gold-Silver Price Today: आसमान छू रहे सोने के दाम, चांदी के भाव में भी ₹3,430 का उछाल, देखें आज का रेट

Gold-Silver Price Today 6 October: सोना-चांदी के रेट में आज फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, सोमवार 6 अक्टूबर को 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट 1 लाख 19 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है.

सोना-चांदी के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है (फाइल फोटो ITG)

सोना और चांदी के दामों में आज फिर से उछाल आया है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज (सोमवार),  6 अक्टूबर 2025 को सोने की कीमत 1 लाख 19 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी का भाव भी बढ़ा है. आज चांदी की कीमत 1 लाख 48 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गई है.

बता दें केंद्रीय सरकार द्वारा द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, शुक्रवार 3 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 107130 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 109058 रुपये पहुंच गया है.

सोना-चांदी के दामों में आज फिर आया उछाल

सोना-चांदी के दामों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जहां शुक्रवार को 999 (24 कैरेट) सोने का दाम (प्रति 10 ग्राम) 116954 रुपये था. वहीं, आज सुबह के समय यह दाम 119059 रुपये पहुंच गया है, यानी 24 कैरेट वाला सोना कुल 2,105 रुपये महंगा हुआ है. इसके अलावा सुबह के समय चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिली है.

Gold Price Today 6 October: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट सोमवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता या महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 116954 119059 ₹2,105 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 116486 118582 ₹2,096 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट)

107130

 109058 ₹1,928 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 87716 89294 ₹1,578 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 68418 69650 ₹1,232 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  145120 148550 ₹3,430 महंगी

शुक्रवार को क्या रहा सोना-चांदी का भाव?
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार को सोने के दामों में बढ़ोतरी देखी गई थी और चांदी के भाव भी बढ़ गए थे. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह के समय 116833 रुपये था जो शाम के समय 116954 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, चांदी की कीमत सुबह की तुलना में शाम को बढ़ी थी, जो सुबह 145010 से बढ़कर 145610 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी.

IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं. बता दें कि जेवर बनवाने के लिए 22 कैरेट सोना उपयुक्त माना जाता है.

लेटेस्ट

