सोना करीब 2 हजार रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव भी गिरा, यहां चेक करें गोल्ड-सिल्वर का रेट

सोना-चांदी की कीमत में आज (मंगलवार) को गिरावट देखने को मिली है. भारतीय सर्राफा बाजार में 28 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 19 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गई है और चांदी के दाम भी कम हुए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, सोमवार 27 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता (22 कैरेट गोल्ड) का दाम 110907 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो मंगलवार, 28 अक्टूबर की सुबह गिरावट के साथ 109154 रुपये पहुंच गया है.
आज सोना 999 (24 कैरेट, प्रति 10 ग्राम) 1 हजार 913 रुपये सस्ता हुआ है और चांदी 999 (प्रति 1 किलो) 1 हजार 631 रुपये सस्ती हुई है.
Gold-Silver Price Today 28 October: जानें सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|सोमवार शाम का रेट
|मंगलवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता हुआ गोल्ड/सिल्वर
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|121077
|
119164
|₹1,913 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|120593
|118687
|₹1,906 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|110907
|109154
|₹1,753 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|90809
|89373
|₹1,436 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|70831
|69711
|₹1,120 सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|145031
|143400
|₹1,631 सस्ती
जानें कल क्या था सोना-चांदी का IBJA रेट
(सोमवार, 28 अक्टूबर 2025)
सोने का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेटः ₹122402 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹121077 प्रति 10 ग्राम
चांदी का भाव (999 शुद्धता) :
सुबह का रेटः ₹148030 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹145031 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. बता दें गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.