Gold-Silver Rate: दिवाली के बाद धड़ाम से गिरा सोने का भाव, चांदी भी 10 हजार रुपये सस्ती, जानें लेटेस्ट रेट

दिवाली के बाद आज बुधवार को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है. 22 अक्टूबर 2025 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1 लाख 23 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के ज्यादा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, सोमवार 20 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 116912 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो बुधवार, 22 अक्टूबर को गिरावट के साथ 113499 रुपये तक आ गया है. इसी तरह चांदी का रेट भी धड़ाम से गिरा है. आइए जानते हैं सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट क्या है.
Gold-Silver Price Today 22 October: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|सोमवार शाम का रेट
|बुधवार
शाम का रेट
|कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|127633
|123907
|3726 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|127122
|123411
|3711 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|116912
|113499
|3413 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|95725
|92930
|2795 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|74665
|70486
|4179 रुपये सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|163050
|152501
|10549 रुपये सस्ती
बता दें कि बीते दिन यानी 21 अक्टूबर को दिवाली के दिन सर्राफा बाजार की कीमतें जारी नहीं की गई थीं. जबकि सोमवार, 20 अक्टूबर को सोना-चांदी के रेट में बढ़ोतरी देखी गई थी. सोमवार को सुबह की तुलना में शाम को दाम बढ़े थे.
IBJA रेट (सोमवार, 20 अक्टूबर 2025)
सोने का भाव(999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹126730 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹127633 प्रति 10 ग्राम
चांदी का भाव (999 शुद्धता) :
सुबह का रेट: ₹160100 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹163050 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए भाव पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. ध्यान दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते.