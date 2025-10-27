scorecardresearch
 

आज फिर इतने सस्‍ते हुए सोना-चांदी, दिल्‍ली से पटना तक... देखें नए रेट्स

रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने-चांदी के भाव में लगातार गिरावट जारी है. सोने-चांदी के भाव में आज भी गिरावट आई है. दिल्‍ली से लेकर पटना तक सोना काफी सस्‍ता हो चुका है.

Advertisement
X
सोने और चांदी के भाव में आज भी गिरावट. (AI Generated)
सोने और चांदी के भाव में आज भी गिरावट. (AI Generated)

सोने-चांदी की कीमत में आज फिर गिरावट देखी जा रही है. MCX पर आज भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दिखाई दे रही है. रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद से इसमें लगातार गिरावट जारी है. अगर आप भी आज सोना या चांदी की ज्‍वेलरी खरीदने की प्‍लानिंग कर रहे हैं तो आइए जानते हैं MCX से लेकर आपके शहर के रिटेल मार्केट में इनके भाव क्‍या हैं? 

MCX पर आज गोल्‍ड 1500 रुपये टूटकर 1,21,822 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी की कीमत में आज 4500 रुपये की कमी देखने को मिली, जो 1,42,910 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करते हुए दिखाई दिया. 

रिकॉर्ड हाई से कितनी सस्‍ती हुई चांदी? 
17 अक्‍टूबर को एमसीएक्‍स पर चांदी की कीमत 1.70 लाख प्रति किलो के पार चली गई थी, जबकि आज चांदी का भाव 1,42,910 रुपये आ चुका है. ऐसे में देखा जाए तो चांदी की कीमत में करीब 27 हजार रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Silver_Rate_Crash
7 दिनों में 20 हजार रुपए तक गिरा चांदी का भाव! 
Gold Rate Fall
अचानक 4 दिन में ₹7000 सस्ता हुआ सोना, ये है 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 
Gold Silver Rates
क्‍या अब भी गिरेगा भाव? 9000 रुपये सोना और ₹23000 चांदी हुई सस्‍ती 
Gold-Silver Rates
अचानक घट गए Gold-Silver Rates 
Gold Silver Price Drop
चांदी 4000 रुपये... सोना ₹2000 हुआ सस्‍ता 

सोने का भाव कितना हुआ कम? 
Gold प्राइस 17 अक्‍टूबर को अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 1.32 लाख प्रति 10 ग्राम के ऊपर थे, लेकिन आज इसकी कीमत 1,21,822 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ चुकी है. ऐसे में देखा जाए तो सोना रिकॉर्ड हाई से 10 हजार रुपये प्रति 10  ग्राम सस्‍ता हुआ है. 

Advertisement

आपके शहर में आज सोने-चांदी की कीमत
गुड रिटर्न के मुताबिक, दिल्‍ली से लेकर पटना तक सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई है. 

  • दिल्‍ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1100 रुपये कम होकर ₹1,25,770  है, वहीं चांदी 1.55 लाख रुपये की कीमत पर बिक रही है.
  • अहमदाबाद में सोने का भाव 1100 रुपये की कटौती हुई है और यह 1,25,670 रुपये पर है. चांदी का भाव 1.55 लाख रुपये है. 
  • लखनऊ में 10 ग्राम सोने की कीमत 1150 रुपये कम होकर ₹1,25,770 है. चांदी का भाव 1.55 लाख रुपये है.     
  • पटना में 10 ग्राम 24कैरेट सोने का भाव ₹1,25,670 है, जिसमें 1140 रुपये की कटौती हुई है. चांदी की कीमत 1.55 लाख रुपये प्रति किलो है. 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Advertisement