सोने-चांदी की कीमत में आज फिर गिरावट देखी जा रही है. MCX पर आज भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दिखाई दे रही है. रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद से इसमें लगातार गिरावट जारी है. अगर आप भी आज सोना या चांदी की ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आइए जानते हैं MCX से लेकर आपके शहर के रिटेल मार्केट में इनके भाव क्या हैं?
MCX पर आज गोल्ड 1500 रुपये टूटकर 1,21,822 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी की कीमत में आज 4500 रुपये की कमी देखने को मिली, जो 1,42,910 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करते हुए दिखाई दिया.
रिकॉर्ड हाई से कितनी सस्ती हुई चांदी?
17 अक्टूबर को एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 1.70 लाख प्रति किलो के पार चली गई थी, जबकि आज चांदी का भाव 1,42,910 रुपये आ चुका है. ऐसे में देखा जाए तो चांदी की कीमत में करीब 27 हजार रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है.
सोने का भाव कितना हुआ कम?
Gold प्राइस 17 अक्टूबर को अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 1.32 लाख प्रति 10 ग्राम के ऊपर थे, लेकिन आज इसकी कीमत 1,21,822 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ चुकी है. ऐसे में देखा जाए तो सोना रिकॉर्ड हाई से 10 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है.
आपके शहर में आज सोने-चांदी की कीमत
गुड रिटर्न के मुताबिक, दिल्ली से लेकर पटना तक सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई है.