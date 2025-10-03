Gold के भाव गिरे, चांदी के दाम भी घटे, जानें कितने रुपये सस्ता हुआ सोना, चेक करें रेट

आज सोना चांदी मामूली सस्ता हुआ है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज (शुक्रवार), 3 अक्टूबर 2025 को सोना-चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है. हालांकि, सोने की कीमत 1 लाख 16 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. वहीं, चांदी का भाव भी कम हुआ है. ताजा रेट की बात करें तो चांदी की कीमत 1 लाख 45 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, बुधवार 1 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 107476 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 3 अक्टूबर की सुबह गिरावट के साथ 107019 रुपये तक आ गया है. बता दें कि बीते दिन यानी गुरुवार को 2 अक्टूबर एवं दशहरा के उपलक्ष में सरकारी छुट्टी होने की वजह से कीमतें जारी नहीं की गई थीं.
सोना-चांदी के दामों में आज आई गिरावट
सोना-चांदी के दामों में आज गिरावट दर्ज की गई है. जहां बुधवार को 999 (24 कैरेट) सोने का दाम (प्रति 10 ग्राम) 117332 रुपये था वहीं आज सुबह के समय यह दाम 116833 रुपये पहुंच गया है. यानी 24 कैरेट वाला सोना कुल 499 रुपये सस्ता हुआ है. इसके अलावा सुबह के समय चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है.
Gold Price Today 3 October: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|बुधवार शाम का रेट
|शुक्रवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता या महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|117332
|116833
|₹499 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|116862
|116365
|₹497 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|107476
|107019
|₹457 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|87999
|87625
|₹374 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|68639
|68347
|₹292 सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|145120
|145010
|₹110 सस्ती
बुधवार को क्या रहा सोना-चांदी का भाव
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, बुधवार को भी सोने के दामों में बढ़ोतरी देखी गई थी और चांदी के भाव भी बढ़ गए थे. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह के समय 116586 रुपये था जो शाम के समय 117332 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, चांदी की कीमत सुबह की तुलना में शाम को बढ़ी थी, जो सुबह 144125 से बढ़कर 145120 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी.
गौरतलब है कि IBJA की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. बता दें ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.