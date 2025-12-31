scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

साल के आखिरी दिन सोना-चांदी के रेट में गिरावट, जानें कितना सस्ता हुआ 22 कैरेट गोल्ड

साल 2025 के आखिरी दिन सोना-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है. आज बुधवार, 31 दिसंबर को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में 2 हजार 800 रुपये से ज्यादा की कमी आई है. वहीं, सोने के दाम भी सस्ते हुए हैं. आइए जानते हैं आज सोना-चांदी का ताजा भाव क्या है?

Advertisement
X
साल के आखिरी दिन सोना-चांदी के भाव सस्ते हुए हैं. (Photo: AP)
साल के आखिरी दिन सोना-चांदी के भाव सस्ते हुए हैं. (Photo: AP)

आज साल 2025 का आखिरी दिन है. साल के अंतिम दिनों में चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है, लेकिन आज 31 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी के रेट में गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 30 दिसंबर (मंगलवार) को 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,23,293 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह ₹1,21,919 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.

Gold-Silver Price Today 31 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 134599 133099 ₹1500 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 134060 132566 ₹1494 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 123293 121919 ₹1374 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 100949 99824 ₹1125 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 78740 77863 ₹877 सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999 232329 229433 ₹2896 सस्ती

जानें मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹134362 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹134599 प्रति 10 ग्राम

सम्बंधित ख़बरें

Silver Price Crash: साल के आखिरी दिन ₹18,000 टूटी चांदी
Silver Price Crash
अचानक ₹18000 सस्ती हुई चांदी, साल के आखिरी दिन बड़ी गिरावट, जानें New Rates
Gold-Silver Price Today
Gold-Silver खरीदने का मौका! आज रेट में आई गिरावट, जानें कितना सस्ता हुआ सोना
Gold Silver Rates
कल क्रैश हुई थी चांदी, अब अचानक ₹12000 महंगी, ज्वेलरी शॉप पर आज भी सस्ती Silver
silver prices have reached two hundred fifty thousand rupees per kilogram
सोने-चांदी की कीमतें ऑलटाइम हाई

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹231467 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹232329 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement