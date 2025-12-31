साल के आखिरी दिन सोना-चांदी के रेट में गिरावट, जानें कितना सस्ता हुआ 22 कैरेट गोल्ड

आज साल 2025 का आखिरी दिन है. साल के अंतिम दिनों में चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है, लेकिन आज 31 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी के रेट में गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 30 दिसंबर (मंगलवार) को 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,23,293 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह ₹1,21,919 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.

Gold-Silver Price Today 31 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार

सुबह का रेट कितना सस्ता? सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 134599 133099 ₹1500 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 134060 132566 ₹1494 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 123293 121919 ₹1374 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 100949 99824 ₹1125 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 78740 77863 ₹877 सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 232329 229433 ₹2896 सस्ती

जानें मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹134362 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹134599 प्रति 10 ग्राम

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹231467 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹232329 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

