Gold हुआ सस्ता, चांदी की बढ़ी कीमत, जानें आज क्या है 22-24 कैरेट सोने का रेट

Gold-Silver Rates Today: सोना आज (सोमवार) सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 24 नवंबर 2025 को 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट 123057 रुपये प्रति 10 ग्राम है. आइए जानते हैं 22 कैरेट गोल्ड का क्या रेट है.

Gold Price Today 24 November 2025 (File Photo-ITG)
Gold Price Today 24 November 2025 (File Photo-ITG)

Gold-Silver Rate Today: भारतीय सर्राफा बाजार में कारोबारी सप्ताह के पहले दिन आज (सोमवार) सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी की कीमत में उछाल आया है. सोने की कीमत अब 1 लाख 23 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. वहीं, चांदी का रेट 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है. 

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, बीते कारोबारी दिन शुक्रवार यानी 21 नवंबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 112802 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 24 नवंबर की सुबह गिरावट के साथ 112720 रुपये तक आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना सस्ता हुआ है. जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं. IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है.

24 November 2025 Gold-Silver Price: सोने-चांदी का लेटेस्ट भाव

  शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट  सोमवार सुबह का भाव कितना सस्ता या महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     123146 123057  89 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      122653 122564  89 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      112802 112720  82 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      92360 92293  67 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      72040 71988  52 रुपये सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999      151129 153054 1925 रुपये किलो महंगी

शुक्रवार को क्या था सोना-चांदी का भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, शुक्रवार सुबह के मुकाबले शाम के समय सोने की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी जबकि चांदी के भाव में गिरावट देखी गई थी. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह में 122149 रुपये था जो शाम के समय 123146 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, चांदी की कीमत 151375 से घटकर 151129 रुपये प्रति किलो तक आ गई थी.

बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. 

 

---- समाप्त ----
Advertisement
Advertisement

