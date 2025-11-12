scorecardresearch
 

Gold Price Today: सोने की कीमत घटी, चांदी का बढ़ा भाव, जानें आज क्या है 22-24 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold-Silver Rates Today: सोना आज (बुधवार) सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 12 नवंबर 2025 को 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट 123362 रुपये प्रति 10 ग्राम है. आइए जानते हैं 22 कैरेट गोल्ड का क्या रेट है.

Advertisement
X
24 कैरेट गोल्ड का रेट 1 लाख 23 हजार के पार
24 कैरेट गोल्ड का रेट 1 लाख 23 हजार के पार

भारतीय सर्राफा बाजार में कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन आज (बुधवार) सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है. जबकि चांदी की कीमत में उछाल आया है. हालांकि, सोने की कीमत अभी भी 1 लाख 23 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. वहीं, चांदी का रेट 1 लाख 55 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है. 

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, बीते दिन यानी 11 नवंबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 113720 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 12 नवंबर की सुबह गिरावट के साथ 113000 रुपये तक आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना सस्ता हुआ है. जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

Gold-Silver Price 12 November 2025: सोने-चांदी का लेटेस्ट भाव

सम्बंधित ख़बरें

Gold-Silver Price Today 4 November
चांदी ₹2600 महंगी, सोने की कीमत में भी ₹1700 का उछाल, यहां देखें रेट 
Robert Kiyosaki Viral Post
भयंकर क्रैश की आहट, 1971 से सोना खरीद रहा हूं... Kiyosaki ने बताया अब क्या करें? 
gold_sebi_waning
SEBI: Digital Gold खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट 
चांदी की बढ़ी चमक, सोना भी करीब 2 हजार रुपये हुआ महंगा, जानें आज के रेट्स 
SEBI Warning On Gold
Gold को लेकर वार्निंग... आप भी खरीद रहे हैं डिजिटल सोना? तो जान लें SEBI ने क्या कहा  
  शुद्धता मंगलवार शाम का रेट  बुधवार सुबह का भाव कितना सस्ता या महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     124149 123362  787 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      123652 122868  784 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      113720 113000  720 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      93112 92522  590 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      72627 72167  460 रुपये सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999      154760 155046  286 रुपये किलो महंगी

मंगलवार को क्या था सोना-चांदी का भाव

Advertisement

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, मंगलवार सुबह के मुकाबले शाम के समय सोने की कीमत लगभग एक ही रही जबकि चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखी गई थी. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह में 124147 रुपये था जो शाम के समय 124149 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, चांदी की कीमत 154338 से बढ़कर 154760 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी.

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं. IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है.

बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement