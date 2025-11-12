Gold Price Today: सोने की कीमत घटी, चांदी का बढ़ा भाव, जानें आज क्या है 22-24 कैरेट गोल्ड का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन आज (बुधवार) सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है. जबकि चांदी की कीमत में उछाल आया है. हालांकि, सोने की कीमत अभी भी 1 लाख 23 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. वहीं, चांदी का रेट 1 लाख 55 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, बीते दिन यानी 11 नवंबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 113720 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 12 नवंबर की सुबह गिरावट के साथ 113000 रुपये तक आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना सस्ता हुआ है. जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
Gold-Silver Price 12 November 2025: सोने-चांदी का लेटेस्ट भाव
|शुद्धता
|मंगलवार शाम का रेट
|बुधवार सुबह का भाव
|कितना सस्ता या महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999
|124149
|123362
|787 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995
|123652
|122868
|784 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916
|113720
|113000
|720 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750
|93112
|92522
|590 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585
|72627
|72167
|460 रुपये सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|154760
|155046
|286 रुपये किलो महंगी
मंगलवार को क्या था सोना-चांदी का भाव
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, मंगलवार सुबह के मुकाबले शाम के समय सोने की कीमत लगभग एक ही रही जबकि चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखी गई थी. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह में 124147 रुपये था जो शाम के समय 124149 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, चांदी की कीमत 154338 से बढ़कर 154760 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी.
इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं. IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है.
बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.