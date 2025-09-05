Gold-Silver Price Today: सोना हो गया महंगा, चांदी की कीमत में भी उछाल, जानिए आज का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज (शुक्रवार), 5 सितंबर को सोना-चांदी फिर महंगा हो गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का रेट 106446 रुपये पहुंच गया है, जो गुरुवार शाम को 105945 था. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता गुरुवार शाम के रेट शुक्रवार सुबह की कीमतें कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 105945 106446 501 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 105521 106020 499 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 97046 97505 459 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 79459 79835 376 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 61978 62271 293 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 123207 123581

374 रुपये महंगी

चांदी का रेट क्या है?

चांदी का रेट बढ़ोतरी के साथ आज 123581 रुपये किलो पहुंच गया है, जो गुरुवार शाम को 123207 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. इसमें टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता है. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.

