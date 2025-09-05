scorecardresearch
 

Gold-Silver Price Today: सोना हो गया महंगा, चांदी की कीमत में भी उछाल, जानिए आज का रेट

Gold-Silver की कीमत में आज, 5 सितंबर 2025 को फिर उछाल देखने को मिला है. 999 शुद्धता वाले 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 106446 रुपये पहुंच गया है. वहीं, चांदी की कीमत में भी तेजी दर्ज की गई है. बता दें कि एक दिन पहले यानी गुरुवार को गोल्ड-सिल्वर के रेट में भारी गिरावट आई थी.

सोना-चांदी की कीमतों में फिर आई तेजी
सोना-चांदी की कीमतों में फिर आई तेजी

भारतीय सर्राफा बाजार में इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज (शुक्रवार), 5 सितंबर को सोना-चांदी फिर महंगा हो गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का रेट 106446 रुपये पहुंच गया है, जो गुरुवार शाम को 105945 था. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है. 

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

  शुद्धता गुरुवार शाम के रेट शुक्रवार सुबह की कीमतें कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     105945 106446 501 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      105521 106020 499 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      97046 97505  459 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      79459 79835 376 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      61978 62271 293 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      123207 123581
374 रुपये महंगी

चांदी का रेट क्या है?
चांदी का रेट बढ़ोतरी के साथ आज 123581 रुपये किलो पहुंच गया है, जो गुरुवार शाम को 123207 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. इसमें टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता है. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.

