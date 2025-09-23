Gold-Silver Price: सोने का रेट 1 लाख 13 हजार के पार, चांदी की कीमत में भी उछाल, जानें लेटेस्ट प्राइस

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोना-चांदी की कीमतों में आज, 23 सितंबर को भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 113498 तक पहुंच गई है, जो बीते दिन शाम के समय 112155 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. वहीं, चांदी के रेट में भी भारी उछाल देखने को मिला है.
ibjarates.com पर 23 सितंबर 2025 की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 113044 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 103964 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल शाम 102734 रुपये थी. आइए जानते हैं बीते दिन शाम की तुलना में आज कितना बदला सोना और चांदी का रेट.
सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?
|शुद्धता
|सोमवार सुबह का रेट
|सोमवार शाम का रेट
|मंगलवार सुबह का भाव
|कितने बदले रेट
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999
|111167
|112155
|113498
|1343 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995
|110722
|111706
|113044
|1338 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916
|101829
|102734
|103964
|1230 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750
|85375
|84116
|85124
|1026 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585
|65033
|65611
|66396
|785 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 10 ग्राम)
|999
|132170
|132869
|134050
1181 रुपये महंगी
चांदी का रेट क्या है?
चांदी का भाव आज 134050 रुपये किलो है, जो बीते दिन यानी सोमवार शाम को 132869 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.
