scorecardresearch
 

Gold-Silver Price: सोने का रेट 1 लाख 13 हजार के पार, चांदी की कीमत में भी उछाल, जानें लेटेस्ट प्राइस

सोने की कीमतों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारतीय सर्राफा बाजार खुलने के साथ आज, 23 सितंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 113498 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी भारी इजाफा देखने को मिला है. आइए जानते हैं आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी.

Advertisement
X
Gold-Silver Prices hike today 23 September 2025
Gold-Silver Prices hike today 23 September 2025

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोना-चांदी की कीमतों में आज, 23 सितंबर को भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 113498 तक पहुंच गई है, जो बीते दिन शाम के समय 112155 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. वहीं, चांदी के रेट में भी भारी उछाल देखने को मिला है.

ibjarates.com पर 23 सितंबर 2025 की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 113044 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 103964 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल शाम 102734  रुपये थी. आइए जानते हैं बीते दिन शाम की तुलना में आज कितना बदला सोना और चांदी का रेट.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

सम्बंधित ख़बरें

India remains one of the largest consumers of gold globally, with a deeply entrenched cultural and investment interest in the metal.
नवरात्र के पहले दिन सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाल, चांदी भी हुई महंगी, जानिए लेटेस्ट रेट 
Gold Rate Weekly Update
Gold Rate: सस्ता हुआ या बढ़ गया दाम, हफ्तेभर में इतना बदला 24 कैरेट गोल्ड का रेट 
Gold rate today (19 Sep)
सोने की कीमतों में आई मामूली गिरावट, चांदी ने मारी उछाल, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट 
Gold Price Correction Possibility
अभी मत खरीदना सोना... भारी गिरावट का अनुमान, इतना सस्ता हो सकता है भाव! 
सोने-चांदी के दाम में गिरावट
सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, 22 कैरेट अब भी 1 लाख के पार, जानें आज का रेट 
  शुद्धता सोमवार सुबह का रेट सोमवार शाम का रेट मंगलवार सुबह का भाव कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     111167 112155 113498  1343 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      110722 111706 113044  1338 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      101829 102734 103964  1230 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      85375 84116 85124  1026 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      65033 65611 66396  785 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      132170 132869 134050
 1181 रुपये महंगी

चांदी का रेट क्या है?
चांदी का भाव आज 134050 रुपये किलो है, जो बीते दिन यानी सोमवार शाम को 132869 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

Advertisement

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं. अगर आप ज्वैलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड उपयुक्त माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement