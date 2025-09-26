Gold लगातार दूसरे दिन हुआ सस्ता, सिल्वर की कीमत में उछाल, जानें आज क्या है सोना-चांदी का रेट

Gold-Silver Price 26 सितंबर 2025: भारतीय सर्राफा बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन आज (शुक्रवार), 26 सितंबर 2025 को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है. जबकि चांदी की कीमत में लगातार दूसरे दिन उछाल आया है. हालांकि, सोने की कीमत अभी भी 1 लाख 13 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. वहीं, चांदी का रेट 1 लाख 37 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, बीते दिन यानी 25 सितंबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 103828 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 26 सितंबर की सुबह गिरावट के साथ 103782 रुपये तक आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना सस्ता हुआ है. जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

सोने-चांदी का लेटेस्ट भाव

शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार सुबह का भाव कितना सस्ता या महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 113349 113299 50 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 112895 112845 50 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 103828 103782 46 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 85012 84974 38 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 66309 66280 29 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 137040 137467 427 रुपये किलो महंगी

गुरुवार को क्या रहा सोना-चांदी का भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, गुरुवार सुबह के मुकाबले शाम के समय सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई थी. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह में 113232 रुपये था जो शाम के समय 113349 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, चांदी की कीमत 134556 से बढ़कर 137040 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी.

ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.

