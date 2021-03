Flipkart से अब 50 और शहरों में मंगवा सकेंगे ग्रॉसरी, कंपनी ने किया विस्तार

ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart ने अपनी ग्रॉसरी डिलीवरी सेवा का देश के 50 और शहरों में विस्तार किया है. इसमें 7 मेट्रो और 40 से अधिक टियर-2 शहर हैं. जानें कौन-कौन से शहर में अब मिलेगी ये सुविधा

कोरोना में बढ़ी ऑनलाइन खरीदारी

वालमार्ट के स्वामित्व वाली Flipkart का कहना है कि कोरोना के दौर में लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग करना बढ़ा है. विशेषकर टियर-2 शहरों में लोगों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला है.

अब इन शहरों में भी मिलेगी Flipkart से ग्रॉसरी

कंपनी ने कहा कि कोलकाता, पुणे और अहमदाबाद जैसे मेट्रो शहरों में ग्राहक Flipkart से ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगवा सकते हैं. अब कंपनी ने इस सेवा का विस्तार मैसुरू, कानपुर, वारंगल, प्रयागराज, अलीगढ़, जयपुर, चंडीगढ़, राजकोट, वडोदरा, वेल्लोर, तिरुपति और दमन जैसे 50 और शहरों में भी किया है.

Flipkart का ग्रॉसरी कारोबार बढ़ा तीन गुना

बीते एक साल में मांग बढ़ने से Flipkart की ग्रॉसरी यूनिट का कारोबार तीन गुना बढ़ा है. कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (ग्रॉसरी) मनीष कुमार के मुताबिक ग्रॉसरी कारोबार सबसे तेजी से बढ़ने वाली श्रेणी रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने देशभर में अपने ग्रॉसरी डिलीवरी कारोबार में निवेश किया है. Flipkart पर 200 से अधिक कैटगरी में 7,000 से ज्यादा उत्पाद मौजूद हैं. इनमें आटा, दाल, चावल, स्नैक्स, कन्फेक्शनरी, डेयरी और अंडे इत्यादि शामिल हैं.

Flipkart Quick की भी शुरुआत

कंपनी ने दूध, दही, अंडे और कॉफी जैसे जरूरी सामानों की कुछ शहरों में 90 मिनट में डिलीवरी भी शुरू की है.

