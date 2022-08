Bank Holidays August 2022: बैंक जाने से पहले चेक कर लें कैलेंडर, लगातार 2 सप्ताह 6-6 छुट्टियां

अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही देश में फेस्टिव सीजन का दौर आ चुका है. इस सप्ताह की बात करें या अगले सप्ताह की, एक के बाद एक त्योहार कतार में हैं. हालात ऐसे हैं कि इन त्योहारों के चलते लगातार दो सप्ताह के दौरान लगभग हर रोज कहीं न कहीं बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं. इन दो सप्ताहों के दौरान मुहर्रम (Muharram), रक्षा बंधन (Raksha Bandhan), स्वतंत्रता दिवस (Independence Day), जन्माष्टमी (Janmashtami) आदि जैसे त्योहार आने वाले हैं. इस कारण दोनों सप्ताहों के दौरान 6-6 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेंगी. इनके अलावा रविवार और दूसरे शनिवार की छुट्टियां भी इस दौरान पड़ने वाली हैं.

रिजर्व बैंक के कैलेंडर के अनुसार, यह महीना बैंकों के लिए छुट्टियों से भरा है. खास कर यह सप्ताह और अगला सप्ताह तो कुछ ज्यादा ही प्रभावित है. रिजर्व बैंक छुट्टियों को तीन ब्रैकेट में रखता है. ये तीन ब्रैकेट हैं-Holiday under Negotiable Instruments Act, Holiday under Negotiable Instruments Act and Real-Time Gross Settlement Holiday, and Banks’ Closing of Accounts. आइए देखें लगातार दो सप्ताह के दौरान बैंकों का कामकाज कब-कब बंद रहने वाला है...

इस सप्ताह बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट:

08 अगस्त: मुहर्रम/अशूरा (जम्मू, श्रीनगर)

09 अगस्त: मुहर्रम/अशूरा (अगरतला, अहमदाबाद, आइजॉल, बेलापुर, बेंगलुरू, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची)

11 अगस्त: रक्षा बंधन (अहमदाबाद, भोपाल, देहरादून, जयपुर, शिमला)

12 अगस्त: रक्षा बंधन (कानपुर, लखनऊ)

13 अगस्त: पैट्रियॉट डे (इम्फाल)

14 अगस्त: रविवार

अगले सप्ताह बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट: