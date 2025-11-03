Amazon Layoff: आंख खुली तो मोबाइल पर आए धड़ाधड़ 2 मैसेज, पढ़ते ही उड़े होश, नहीं रही आपकी नौकरी!

दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन में बड़ी छंटनी की गई है और एक साथ ग्लोबली हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है. कंपनी ने छंटनी के बारे में प्रभावित कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए जो तरीका अपनाया, वो चौंकाने वाला है. दरअसल, अमेजन ने सुबह तड़के ही कर्मचारियों के मोबाइल नंबर पर एक के बाद एक दो टेक्स्ट मैसेज भेजे. आंख खुलने पर जैसे ही कर्मचारियों ने इन्हें पढ़ा, तो पता चला कि उनकी नौकरी ही चली गई. कंपनी ने इस बार अलग-अलग टीमों में करीब 14,000 कर्मचारियों की छंटनी की है.

कुछ मिनटों में दो मैसेज, चली गई नौकरी

Amazon ने छंटनी प्रोग्राम के दौरान कर्मचारियों के लिए ऐसा कदम उठाया, जो चर्चा का विषय बन गया. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन के कर्मचारियों को मोबाइल पर सुबह एक टेक्स्ट मैसेज मिला, जिसे पढ़ते ही उनके होश उड़ गए. दरअसल, इस मैसेज में बताया गया कि उनकी नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं. तड़के आंख खुलने से पहले भेजे गए इन मैसेज ने उनकी नौकरी जाने की जानकारी दी गई.

कर्मचारियों को भेजे मैसेज में क्या लिखा?

एक रिपोर्ट में Amazon द्वारा कर्मचारियों को भेजे गए मैसेज के बारे में बताया गया है कि अमेजन ने प्रभावित कर्मचारियों को कुछ ही मिनटों के अंतराल पर दो टेक्स्ट मैसेज भेजे. पहले मैसेज में कर्मचारी को कार्यालय जाने से पहले अपना प्राइवेट या ऑफिशियल ईमेल देखने के लिए कहा गया था, जबकि दूसरे मैसेज में एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया था.

इस दूसरे मैसेज में लिखा था कि अगर उन्हें अपनी भूमिका के बारे में कोई ईमेल नहीं मिला हो, तो वे उसे भेज सकें. ये मैसेज कथित तौर पर E-Mail के तुरंत बाद भेजे गए थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी काम पर न आएं, क्योंकि उनके बैज निष्क्रिय कर दिए गए थे.

