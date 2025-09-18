scorecardresearch
 

Video: आंखों के सामने नदी में समा गए घर... सुपौल में कोशी का कहर

बिहार के सुपौल जिले के लालगंज गांव में कोशी नदी ने कहर बरपाया. बुधवार को अचानक जलस्तर बढ़ने और दो लाख क्यूसेक पानी बहने से कई घर नदी में समा गए. इतना ही नहीं राहत शिविर भी कटाव की चपेट में आ गया. वहीं, भयभीत ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं. प्रशासन आपदा से निपटने की कोशिशों में जुटा है.

गांव के लोगों में दहशत.(Photo: Screengrab)
बिहार के सुपौल जिले में कोशी नदी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है. सदर प्रखंड के बलवा पंचायत स्थित लालगंज गांव में नदी का कटाव इतना तेज हो गया कि देखते ही देखते कई घर नदी की धारा में समा गए. इस भयावह नजारे का वीडियो ग्रामीणों ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, नेपाल के तराई इलाके और सुपौल में पिछले पांच दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कोशी नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. बीते दस दिनों से जलस्तर में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा था, लेकिन बुधवार को अचानक नदी में दो लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आने से हालात बिगड़ गए.

यह भी पढ़ें: बिहार: सुपौल में 2 दशक से स्कूल की बिल्डिंग बनने का इंतजार, खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर बच्चे

इससे लालगंज गांव, जो तटबंध के बीच बसा है, नदी के कटाव की चपेट में आ गया. हालात इतने गंभीर हो गए कि जिला प्रशासन को तुरंत राहत शिविर लगाकर प्रभावित ग्रामीणों को भोजन और सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था करनी पड़ी. लेकिन स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस भवन में राहत शिविर संचालित हो रहा था, वह भी नदी के कटाव की भेंट चढ़ गया.

देखें वीडियो...

लगातार कटाव से गांव के लोगों में दहशत फैल गई है. कई परिवार अपने घर-आंगन छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में पलायन करने को मजबूर हो गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि नदी के इस रौद्र रूप से उनका सबकुछ तबाह हो गया है. लाखों रुपये की संपत्ति पलक झपकते ही जमींदोज हो गई. फिलहाल, प्रशासन की ओर से आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखा गया है और प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

