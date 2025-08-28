scorecardresearch
 

पेड़ से लटकता बच्ची का शव, स्कूल में छात्रा की जलकर मौत... 2 वारदातों से उबल उठा पटना

बिहार की राजधानी पटना में दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. एक 10 वर्षीय बच्ची का शव बगीचे में पेड़ से लटका हुआ मिला है, जबकि एक नाबालिग छात्रा ने स्कूल में खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की.

बच्ची का शव मिलने के बाद विलाप करते परिजन. (Photo:ITG)
पटना में दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया. पहली घटना मनेर क्षेत्र की है, जहां एक 10 वर्षीय बालिका का शव एक बगीचे में एक पेड़ पर लटका हुआ मिला है. दूसरी घटना गर्दनीबाग के अमला टोला बालिका विद्यालय की है, जहां एक नाबालिग छात्रा ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. पहली घटना में परिजनों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की आशंका जताई है, जबकि दूसरी घटना ने स्कूल प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं. दोनों ही मामलों में पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है.

पटना के एसपी सिटी भानु प्रताप ने कहा कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने मौके पर FSL की टीम को भी बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच के आधार पर दुष्कर्म की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने पर इसकी पुष्टि होगी. अभी इस मामले की हत्या के रूप में जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और शुरुआती जांच में हत्या की आशंका को नकारा नहीं जा सकता. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप

मनेर में जिस 10 वर्षीय बच्ची का शव मिला है, उसके परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों ने बताया कि बच्ची 26 तारीख को लकड़ी लाने के लिए बगीचे में गई थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों से तलाश शुरू की, पर कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिवार ने मनेर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बाद में स्थानीय लोगों ने बच्ची का शव पेड़ से लटका हुआ देखा और पुलिस को सूचना दी.

परिजनों ने पुलिस से इस मामले में त्वरित कार्रवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है. मनेर पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर रही है.

स्कूल में नाबालिग छात्रा ने लगाई आग

दूसरी ओर पटना के गर्दनीबाग स्थित अमला टोला बालिका विद्यालय में एक नाबालिग छात्रा ने स्कूल के शौचालय में खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. घटना के बाद स्कूल परिसर में हंगामा मच गया और परिजनों सहित स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्कूल प्रशासन ने तुरंत स्कूल के मेन गेट को बंद कर दिया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया.

पटना सिटी एसपी दीक्षा के नेतृत्व में गर्दनीबाग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्रा को तत्काल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) में भर्ती कराया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, छात्रा की हालत गंभीर थी और उसे ICU में रखा गया था. हालांकि, बाद में खबर आई कि छात्रा की मृत्यु हो गई.

वहीं, दोनों घटनाओं ने पटना में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. मनेर में बच्ची की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की. तो गर्दनीबाग स्कूल की घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पुलिसकर्मियों के साथ झड़प की खबरें भी सामने आईं.

