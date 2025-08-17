scorecardresearch
 

Bihar: समस्तीपुर में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 की मौत, मासूम बच्ची झुलसी

समस्तीपुर जिले में रविवार को बड़ा हादसा हुआ. करंट लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई. हादसा घर में विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से हुआ. परिजनों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है.

मां-बेटा और पोता की मौत.(Photo: Jahangir Alam/ITG)
मां-बेटा और पोता की मौत.(Photo: Jahangir Alam/ITG)

बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां करंट लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है.

जानकारी के मुताबिक, नरहन वार्ड संख्या 12 निवासी शांति देवी के घर में बिजली आपूर्ति नहीं हो रही थी. इसी दौरान उनके बेटे अजित कुमार ने देखा कि घर तक आए सर्विस वायर पर पेड़ की डाल लटक रही है, जिसकी वजह से करंट प्रवाहित हो रहा है और घर में बिजली बाधित है. अजित जब इसे ठीक करने के लिए पास गए तो अचानक तार की चपेट में आ गए.

अजित को करंट लगता देख उनकी मां शांति देवी और पोता अनिल राम तुरंत दौड़े और बांस के सहारे तार से अलग करने की कोशिश करने लगे. लेकिन बचाने के प्रयास में बांस टूट गया और दोनों भी करंट की चपेट में आ गए. देखते ही देखते तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इस दौरान शांति देवी की गोद में मौजूद बच्ची भी करंट से बुरी तरह झुलस गई.

फिलहाल बच्ची का इलाज सदर अस्पताल में जारी है. घटना की सूचना मिलते ही विभूतिपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. अचानक हुई इस दुर्घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई है और जांच की मांग की है. यह हादसा लोगों के लिए सबक छोड़ गया कि बिना सुरक्षा उपायों के विद्युत तारों के पास जाना कितना खतरनाक हो सकता है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

