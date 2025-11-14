scorecardresearch
 

बिहार: तरारी विधानसभा सीट से जन सुराज के प्रत्याशी चंद्रशेखर सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन

तरारी विधानसभा से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह का पटना के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. पार्टी सूत्रों ने बताया कि वह पिछले 10 दिनों से बीमार थे और भर्ती थे, इसी कारण उन्होंने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया. राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है.

10 दिनों से बीमार थे.(Photo: Rohit singh/ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ गए हैं. इसी बीच तरारी सीट से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह का पटना के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. पार्टी सूत्रों के अनुसार, वह पिछले 10 दिनों से बीमार थे और इसी वजह से अस्पताल में भर्ती थे.

बीमारी के चलते उन्होंने चुनाव प्रचार में भी हिस्सा नहीं लिया था. 31 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें पहला हार्ट अटैक आया था. इसके बाद पटना में भर्ती कराया गया था. तरारी विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में मतदान हो चुका है. अचानक हुई इस मौत से स्थानीय राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है और पार्टी नेताओं ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है.

बता दें कि तरारी विधानसभा सीट पर नतीजे सामने आ चुके हैं. वोटों की गिनती पूरी होने के बाद सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, BJP प्रत्याशी Vishal Prashant ने 11464 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. उन्होंने CPI(ML)(L) उम्मीदवार Madan Singh को शिकस्त दी है. वहीं, जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह को 2 हजार 271 वोट मिले हैं और वो हार गए हैं. 

