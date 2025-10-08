बिहार: सीवान में रईस खान गिरोह का पर्दाफाश, AK-47 और भारी हथियारों के साथ तीन गिरफ्तार

बिहार के सीवान में बुधवार को रईस खान गिरोह का पर्दाफाश किया गया. एसपी मनोज तिवारी के निर्देश पर एसडीपीओ सदर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने ग्यासपुर क्षेत्र में छापेमारी की. इस दौरान गिरोह के सदस्य भारी मात्रा में हथियार छुपाकर रखे पाए गए.

छापेमारी में अब्दुल कलाम आजाद के घर से AK-47 असॉल्ट राइफल, एक देशी कट्टा और कई सैंकड़ों गोलियां बरामद हुईं. वहीं समीना खातून के घर से दो नाली बंदूक और गोलियां जब्त की गईं. पुलिस ने बताया कि ये हथियार किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए रखे गए थे.

रईस खान गैंग का पर्दाफाश

इस पूरे मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों में अब्दुल कलाम आजाद, बाबू अली अंसारी और समीना खातून शामिल हैं. सभी को आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है.

AK-47 असॉल्ट राइफल बरामद

एसपी मनोज तिवारी ने बताया कि रईस खान और अयूब खान के संगठन के खिलाफ यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाईयों से अपराधियों में डर पैदा होगा और सुरक्षा बलों का संदेश साफ है कि कानून के हाथ लंबा हैं. सीवान पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में कानून और सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

---- समाप्त ----