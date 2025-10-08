scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: सीवान में रईस खान गिरोह का पर्दाफाश, AK-47 और भारी हथियारों के साथ तीन गिरफ्तार

सीवान पुलिस ने रईस खान गिरोह का बड़ा पर्दाफाश किया. ग्यासपुर क्षेत्र में छापेमारी के दौरान AK-47, देशी कट्टा और भारी मात्रा में गोलियां जब्त की गईं. इस मामले में अब्दुल कलाम आजाद, बाबू अली अंसारी और समीना खातून को गिरफ्तार किया गया. एसपी मनोज तिवारी ने इसकी जानकारी दी.

Advertisement
X
AK 47 rifles (Photo: wikipedia)
AK 47 rifles (Photo: wikipedia)

बिहार के सीवान में बुधवार को रईस खान गिरोह का पर्दाफाश किया गया. एसपी मनोज तिवारी के निर्देश पर एसडीपीओ सदर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने ग्यासपुर क्षेत्र में छापेमारी की. इस दौरान गिरोह के सदस्य भारी मात्रा में हथियार छुपाकर रखे पाए गए.

छापेमारी में अब्दुल कलाम आजाद के घर से AK-47 असॉल्ट राइफल, एक देशी कट्टा और कई सैंकड़ों गोलियां बरामद हुईं. वहीं समीना खातून के घर से दो नाली बंदूक और गोलियां जब्त की गईं. पुलिस ने बताया कि ये हथियार किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए रखे गए थे.

रईस खान गैंग का पर्दाफाश

सम्बंधित ख़बरें

बिहार में हथियार तस्करी का भंडाफोड़  
Rss Reaction On Caste Census
'जातीय गणना चुनाव में हथियार ना बने', सियासी घमसान पर बोली RSS 
Sahibzada Farhan
'फरहान की AK 47 पर भारी ग‍िल-अभ‍िषेक का ब्रह्मास्त्र...', PAK क्रिकेटर ने अपनी टीम को ही लपेटा 
मुख्तार का करीबी था मुन्ना बजरंगी, AK 47 से की थी BJP नेता की हत्या 
AK 47, UBGL ग्रेनेड, कारतूस... जम्मू-कश्मीर के बारामूला में हथियारों का जखीरा बरामद 

इस पूरे मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों में अब्दुल कलाम आजाद, बाबू अली अंसारी और समीना खातून शामिल हैं. सभी को आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है.

AK-47 असॉल्ट राइफल बरामद

एसपी मनोज तिवारी ने बताया कि रईस खान और अयूब खान के संगठन के खिलाफ यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाईयों से अपराधियों में डर पैदा होगा और सुरक्षा बलों का संदेश साफ है कि कानून के हाथ लंबा हैं. सीवान पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में कानून और सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement