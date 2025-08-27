लाइब्रेरी में घुसे और पिस्टल के बल पर छात्र को उठा ले गए बदमाश...समस्तीपुर में भयानक मामला

बिहार के समस्तीपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े दलसिंहसराय थाना क्षेत्र से लाइब्रेरी में पढ़ रहे एक छात्र का अपहरण कर लिया.अपहरण के इस वारदात सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.अपहरणकर्ता घटना को अंजाम देने के बाद बेगूसराय की ओर फरार हो गए.पुलिस नाकेबंदी कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

दलसिंहसराय के डीएसपी ने पैसे के लेनदेन को लेकर छात्र को उठा लेने की बात कहीं है.बता दें कि दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के काली चौक स्थित एक निजी लाइब्रेरी में छात्र विकास झा एक दिन पहले ही एडमिशन लिया था.दूसरे दिन ही मंगलवार को शाम लगभग 4 बजे लाइब्रेरी में आधा दर्जन बदमाश हथियार के साथ पहुंच गए. इनमें से दो बदमाश विकास के रूम में गए.फिर विकास को बाहर बुलाया और जबरन उसे पिस्टल के बल पर ले जाकर कार में बैठा लिया.

इसके बदमाश ओवर ब्रिज होते हुए बेगूसराय की ओर फरार हो गए.विकास के अपहरण के घटना की जानकारी छात्रों ने तुरंत उसके भाई को दी.इसपर परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.इस बीच अपहरण की वारदात लाइब्रेरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.घटना की जानकारी पर दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस लाइब्रेरी पहुंच कर जांच में जुट गई है. पुलिस लाइब्रेरी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है.

दलसिंहसराय के डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने लाइब्रेरी के संचालक, अपहृत छात्र के परिजनों सहित अन्य लोगों से पूछताछ के बाद बताया कि पूरा मामला पैसे के लेन देन का सामने आ रहा है.उसी को लेकर कुछ बदमाश लाइब्रेरी आए थे और छात्र विकास को उठा कर ले गए है.घटना के एक एक बिंदुओं पर जांच की जा रही है.जल्द मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा.

