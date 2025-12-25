पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे दो युवकों को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत

बिहार के रोहतास जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए सुबह-सुबह दौड़ लगा रहे दो युवकों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.

घटना रोहतास थाना क्षेत्र के समहुता गांव के पास की है. मृतकों की पहचान आशीष कुमार और रंजन यादव के रूप में हुई है. बताया जाता है कि दोनों युवक सेना और पुलिस भर्ती की शारीरिक तैयारी के तहत रोजाना की तरह सुबह सड़क किनारे दौड़ लगा रहे थे. इसी दौरान धुंध के कारण ट्रक चालक को सड़क पर दौड़ रहे युवक दिखाई नहीं दिए और अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को रौंद दिया.

हादसे में आशीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल रंजन यादव को इलाज के लिए वाराणसी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. दोनों ही परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मृतक आशीष कुमार मूल रूप से रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के मुंजी गांव का निवासी था, जबकि रंजन यादव समहुता गांव का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि दोनों युवकों के पिता बंजारी स्थित सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और कठिन परिश्रम से अपने बच्चों के भविष्य के सपने संजोए हुए थे.

हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों और परिजनों ने डेहरी–रोहतास पथ को समहुता के पास जाम कर दिया. सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवारों को मुआवजा और ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया.

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है. साथ ही ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



