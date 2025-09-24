Bihar: 'बम फोड़ने वाले खुद फूट जाएंगे', राहुल गांधी के दावे पर बोली बीजेपी

बिहार की धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर आरक्षण और न्याय को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि OBC और EBC वर्गों को न्याय दिलाया जाएगा और संविधान को बचाया जाएगा. राहुल गांधी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी.

संबित पात्रा ने इस बयान पर तीखा हमला किया. उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को विषयों की समझ नहीं है और वो कागज पढ़कर बोलते हैं. साथ ही संबित पात्रा ने दावा किया कि बम फोड़ने वाले जल्द खुद टूट जाएंगे. बीजेपी के अनुसार, नवंबर के अंत तक प्रोटोनियम बम फट जाएगा और कांग्रेस पार्टी हार जाएगी.

इसके अलावा उन्होंने ने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार का आरक्षण को लेकर पुराना रिकॉर्ड सभी जानते हैं. आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ओबीसी के खिलाफ बयान दिया था और अब राहुल गांधी उसके पक्ष में बोल रहे हैं. यह भी कहा गया कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आयोग नहीं बनाया था और अब राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं.

संबित पात्रा ने काग्रेस पर हमला बोला

भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद किया था और अब वह सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं. भाजपा नेताओं ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 10% EBC आरक्षण लागू कर इतिहास रच दिया. साथ ही जातीय जनगणना पर सवाल उठाया कि कांग्रेस ने इसे इतने सालों में क्यों नहीं कराया.

जातीय जनगणना पर उठाए सवाल

कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का मामला भी उठाया गया. भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी महाराष्ट्र और यूपी में अलग-अलग बयान देते हैं. भाजपा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जो 10 वादे कर रहे हैं वे पढ़कर बोलते हैं और उनके बयान दिखावे के लिए हैं. भाजपा ने कांग्रेस पर भाजपा ऑफिस में हमले की साजिश रचने का आरोप भी लगाया.



