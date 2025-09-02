scorecardresearch
 

Bihar: पटना में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, हथियार-कारतूस बरामद, कुख्यात बदमाश गिरफ्तार

पटना पुलिस ने रानीतालाब थाना क्षेत्र में बालू माफियाओं के 12 ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए. कुख्यात गौतम कुमार उर्फ शोल्डी को गिरफ्तार कर थार गाड़ी जब्त की गई. अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस ने बालू माफियाओं पर की बड़ी कार्रवाई (Photo: Manoj Kumar Singh/ITG)
बालू माफियाओं के खिलाफ पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रानीतालाब थाना क्षेत्र के 12 ठिकानों पर देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की. इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस ने कुख्यात अपराधी गौतम कुमार उर्फ शोल्डी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और एक थार गाड़ी भी जब्त की.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काब गांव निवासी गौतम कुमार और जीतन छपरा गांव के बृज बिहारी यादव बालू कारोबार में दबदबा बनाने के लिए अवैध हथियार जमा कर रहे हैं. इसके बाद पटना पश्चिम सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई.

बालू माफियाओं के 12 ठिकानों पर छापेमारी

गौतम के घर से एक देसी पिस्टल, दो खाली मैगजीन, 765 K.F. के छह कारतूस, 380 बोर का एक कारतूस, 8 mm K.F. का एक कारतूस, 12 बोर के 30 कारतूस, 0.45 पिस्टल और 110 कारतूस बरामद हुए. वहीं बृज बिहारी यादव के घर से दो देसी पिस्टल, चार मैगजीन, 765 K.F. के नौ कारतूस, 0.315 बोर के 10 कारतूस, एक फाइटर, एक चाकू और एक खुखड़ी जब्त की गई.

बड़ी संख्या में पुलिस ने हथियार बरामद किए 

गौतम की निशानदेही पर राहुल कुमार उर्फ धर्मेंद्र और हरख प्रसाद के घर से 0.315 रायफल, दो-नाली बंदूक, 12 बोर के 52 जिंदा कारतूस और अन्य सामान मिले. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फरार अपराधियों की तलाश जारी है.

