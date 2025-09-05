scorecardresearch
 

पुनपुन नदी पर बना बिहार का पहला सस्पेंशन ब्रिज, सीएम ने दी 1159 करोड़ की सौगात

पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को 1159.84 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज भी जनता को समर्पित किया, जिसे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला की तर्ज पर बनाया गया है. 17 परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के साथ सीएम ने बिजली, सड़क और पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया.

83 करोड़ की लागत से सस्पेंशन ब्रिज हुआ तैयार (Photo: X/@NitishKumar)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राजधानी पटना में 1159.84 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी. इस मौके पर उन्होंने 17 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जिसमें बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज भी शामिल है जिसे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला की तर्ज पर बनाया गया है. यह पुल पुनपुन नदी पर 82.99 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है और इसे पिंडदान स्थल से जोड़ा गया है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक परियोजनाओं में पुनपुन नदी पर समदा और गुलरिया विघा गांवों को जोड़ने वाले पुल और एप्रोच रोड का निर्माण (19.77 करोड़), पलिगंज स्थित उलार सूर्य मंदिर में पर्यटन सुविधाओं का विकास (14.99 करोड़) और पुनपुन स्टेशन से अकोना गांव होते हुए पटना रिंग रोड तक जोड़ने वाली सड़क (88 लाख) प्रमुख हैं.

1159.84 करोड़ रुपये की दी सौगात

इसके अलावा, सदिकपुर-पभेड़ा-मसौढ़ी मार्ग के सोहागी मोड़ से पटना-गया रोड स्थित कांदाप तक दो लेन सड़क (41.48 करोड़) भी बनाई जाएगी. ऊर्जा क्षेत्र में भी 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया. 

इनमें 8 सब-स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि (10.20 करोड़), 20 नई 33 केवी लाइनों का रिकंडक्टरिंग (26.02 करोड़), 21 नई 33 केवी लाइनें (70.31 करोड़) और 18 सब-स्टेशनों पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि (22.99 करोड़) शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने मौके पर 'जीविका दीदियों' और बड़ी संख्या में पेंशनधारियों से भी संवाद किया. लाभुकों ने सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की सराहना की और बताया कि इससे परिवारों की बचत हो रही है. 

वहीं जीविका समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि अब उन्हें मात्र 7% ब्याज दर पर बैंक से ऋण मिल रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, विकास आयुक्त एस सिद्धार्थ, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

 

Advertisement
