बिहार: नेपाल बॉर्डर से घुसे तीन पाकिस्तानी आतंकी, मोतिहारी में हाई अलर्ट, सूचना देने वाले को मिलेगा 50 हजार का इनाम

नेपाल बॉर्डर से तीन पाकिस्तानी आतंकियों के बिहार में घुसने की सूचना ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले में हड़कंप मचा गया है. इस अलर्ट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और अन्य बड़े नेताओं की रैली जिले में हो रही है, जिससे सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है.

मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने आतंकियों की तस्वीर और उनके पहचान पत्र जारी करते हुए जानकारी देने वालों के लिए 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है. एसपी ने जिले के सभी थानों को हाई अलर्ट पर रखते हुए आम जनता से अपील की है कि आतंकियों के दिखने पर तुरंत सूचना दें.

आतंकियों को लेकर मोतिहारी में अलर्ट

भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. बॉर्डर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आने-जाने वाले वाहनों और लोगों की पूरी तरह से जांच की जाए.

नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया

एसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है और नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. जिले के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है. साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकियों की तस्वीरें साझा की जा रही हैं ताकि लोग उन्हें पहचान सकें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दे सकें.

