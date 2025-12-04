Arthik Rashifal 4 दिसंबर 2025: मीन राशि वालों के धनधान्य में वृद्धि होगी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के लिए आज आर्थिक प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. बचत के प्रयास बल पाएंगे और बैंकिंग कार्यों में गति आएगी. करियर व्यवसाय संवरेगा और जातक विभिन्न मामलों में लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. इस राशि के लोगों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे तथा संरक्षण में रुचि रहेगी. यह दिन वित्तीय स्थिरता के लिए अच्छा है.

और पढ़ें

वृष: वृष राशि वालों के लिए आज आर्थिक सहजता बढ़ेगी. वे नेतृत्व संभालने में आगे रहेंगे और लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. जातक जीवनशैली में सरलता बनाए रखेंगे, जिससे अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगेगी. पेशेवरता सफलता दिलाएगी और वाणिज्यिक विषयों में रुझान बढ़ेगा. उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक लेनदेन में लापरवाही से बचने की जरूरत है. उन्हें लक्ष्य पर फोकस रखना होगा. व्यापार व्यवसाय में सहजता रहेगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं दिखाएं. सहयोग की भावना रखें, क्योंकि पेशेवरों का साथ समर्थ बना रहेगा. हालांकि, कारोबारी स्थिति मिश्रित रहेगी, इसलिए सतर्कता जरूरी है.

कर्क: कर्क राशि के जातक वित्तीय प्रयासों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. वे स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे और व्यवस्था का अनुसरण करेंगे. धन संपत्ति पर फोकस बना रहेगा तथा करीबियों का सहयोग पाएंगे. बचत के प्रयासों को बल मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के लिए लाभ अपेक्षित बना रहेगा. वित्तीय कार्यों के बेहतर परिणाम बनेंगे और इच्छित पद प्रतिष्ठा पाएंगे. पैतृक विषयों पर जोर रहेगा और वे लक्ष्य के लिए कोशिशें बढ़ाएंगे. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. वे प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी बात रखेंगे, जो व्यावसायिक सौदों में मददगार होगा.

कन्या: कन्या राशि के जातकों का बचत पर फोकस रहेगा. वित्तीय कार्य बेहतर बनेंगे और बैंकिंग पर भी फोकस रहेगा. धनलाभ अपेक्षित रहेगा और करियर सुधार पाएगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा तथा वे कार्य विस्तार में सफल होंगे. यह समय धन संचय और करियर में प्रगति के लिए उत्तम है.

तुला: तुला राशि के लिए कारोबार में सामान्य प्रदर्शन रहेगा. पेशेवरों को जरूरी पक्षों की अनदेखी न करने की सलाह दी जाती है. ठगों व धूर्तों से सावधान रहें. करियर व्यापार में मध्यम स्थिति बनी रहेगी. जातक लक्ष्य की ओर धैर्य से बढ़ें और नियमों पर भरोसा बनाए रखें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लिए भूमि व भवन की खरीदी-बिक्री में तेजी आएगी. वे आर्थिक कार्यों तेजी व रुचि बनाए रहेंगे और लाभ पर फोकस रखेंगे. कार्ययोजनाओं को मूर्तरूप देंगे तथा व्यापार में प्रयास बढ़ाएंगे. उनका लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. यह दिन अचल संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए शुभ है.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को जिम्मेदारों से भेंट में सजग रहना होगा. लेनदेन की पूरी लिखापढ़ी रखें. आर्थिक सौदेबाजी में धैर्य दिखाएं. कार्यक्षमता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखें. व्यवस्था पर जोर दें और बजट से चलेंगे. वे कार्यविस्तार पर जोर बढ़ाएंगे.

मकर: मकर राशि के लिए लाभ और बचत में वृद्धि बनी रहेगी. उन्हें पद प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी. वे कामकाजी लक्ष्यों को पूरा करेंगे और उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामले संवार पाएंगे तथा कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. साहस से काम लेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के लिए कारोबार लाभप्रद रहेगा. उनका प्रदर्शन संवार पर होगा. उन्हें स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करने और लोभ प्रलोभन में न आने की सलाह दी जाती है. पेशेवर पक्ष पर अधिक फोकस होगा. व्यर्थ के वादों से बचें और जल्दबाजी न करें.

मीन: मीन राशि के जातक आर्थिक कार्यों को गति देंगे. कारोबार में अनुकूलन बढ़ेगा और वे उद्योग व्यापार में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी तथा सुविधा संसाधनों में वृद्धि की कोशिश बनाए रखेंगे. सूचनाओं का लाभ उठाएंगे.

---- समाप्त ----