मोतिहारी में हादसा... बाढ़ के बहाव में नाव पलटी, 3 की मौत, 11 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला

बिहार के मोतिहारी में एक नाव बाढ़ के पानी में पलट गई, जिसमें 14 लोग सवार थे. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोगों को स्थानीय ग्रामीणों और राहत टीमों ने सुरक्षित निकाल लिया. यह घटना रात लगभग 10:30 बजे हुई थी. इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुट गई.

रेस्क्यू टीम ने 11 लोगों को बचाया. (Photo: Representational)
रेस्क्यू टीम ने 11 लोगों को बचाया. (Photo: Representational)

बिहार के मोतिहारी में बाढ़ की परिस्थितियों के बीच हादसा हो गया. यहां लखौरा थाना क्षेत्र के पुरवारी टोला सरेह में एक नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 14 लोग सवार थे. घटना के समय नाव में क्षमता से अधिक लोग मौजूद थे, जिससे दुर्घटना और भी गंभीर हो गई.

स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 50 वर्षीय कैलाश सहनी शामिल हैं, जिनका डूबने के बाद शव बरामद किया गया. इसके अलावा लापता बताए गए 25 वर्षीय मुकेश कुमार और 45 वर्षीय बाबूलाल सहनी के शव भी आज बरामद हुए हैं. यह घटना कल रात लगभग 10:30 बजे हुई थी.

ग्रामीण शिवलाल सहनी ने बताया कि नाव असंतुलित हो गई और पलट गई. बाढ़ के तेज बहाव में नाव पर सवार लोगों को संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया, जिससे कई लोग पानी में गिर गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद के लिए हाथ बढ़ाया और लोगों को बचाया.

मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा राहत बल) की टीम को भी बुलाया. पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, विशेष रूप से यह देखा जा रहा है कि क्या नाव पर लोगों की संख्या अधिक थी और सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया. मृतकों के परिजनों में घटना के बाद कोहराम मच गया. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बाढ़ के दौरान नाव का इस्तेमाल केवल सीमित संख्या में करें और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें.

