Bihar: पूर्व मुखिया के भतीजे की गोली मारकर हत्या, दोस्त भी लहूलुहान, नाव विवाद बना वजह

बिहार के खगड़िया जिले में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के मथार में शनिवार को नाव पर यात्रियों को सवार कराने के विवाद को लेकर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस दौरान रहीमपुर दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया बल्लो यादव के भतीजे कुणाल कुमार (24) की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त सौरव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल का इलाज खगड़िया के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, कुणाल को सूचना मिली थी कि उसके नाव पर यात्रियों को सवार करने को लेकर विवाद हो रहा है. यह खबर मिलते ही वह अपने दोस्त सौरव के साथ मौके की ओर बढ़ा. तभी घात लगाए बदमाशों ने दोनों पर गोलियां बरसा दीं. घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां से इलाज के दौरान बेगूसराय ले जाते समय कुणाल ने दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. सदर SDPO-1 मुकुल कुमार रंजन ने बताया कि नाव पर यात्रियों को चढ़ाने को लेकर विवाद में गोलीबारी हुई है. हमलावर की पहचान कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए हैं.

इधर, कुणाल की मौत से परिवार और गांव में कोहराम मच गया है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि नाव के विवाद को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ था और इसी रंजिश में कुणाल को निशाना बनाया गया. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है. वहीं पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है. यह वारदात दिनदहाड़े होने से ग्रामीणों में दहशत है और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

