'गुंडा बैंक पर पूर्ण रोक, राज्यभर में लगेंगे AI कैमरे...', सम्राट चौधरी का अपराध के ख़िलाफ़ कड़ा संदेश

बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में सालों से चल रहे अवैध गुंडा बैंक का पूरी तरह अंत किया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि जिन लोगों ने सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूला, लोगों को जमीन गिरवी रखने को मजबूर किया और डर का माहौल बनाया, अब ऐसी व्यवस्था को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार में अब वही बैंक चलेंगे जिन्हें RBI ने मंजूरी दी है.

सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार का फोकस सिर्फ अवैध उधारी पर रोक नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर भी है. उन्होंने कहा कि राज्यभर में बड़े पैमाने पर AI आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पहले से मजबूत होगी.

उन्होंने बताया कि जेलों में 10 हजार से ज्यादा कैमरे लगाए जा रहे हैं, जबकि शहरों, रेलवे जंक्शनों, चौक–चौराहों और पंचायत क्षेत्रों के मुख्य रास्तों पर कैमरे अनिवार्य किए जाएंगे. यह व्यवस्था न सिर्फ अपराध रोकने में मदद करेगी, बल्कि पुलिस को तेजी से कार्रवाई करने में भी सहायक होगी.

पटना के सरदार पटेल भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने आशु सहायक अवर निरीक्षक पद के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से सरकारी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं. 2005–2020 के बीच 7.5 लाख से अधिक नियुक्तियां हुईं और पिछले पांच साल में 11.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में भी तेजी से भर्ती हो रही है.

चौधरी ने कहा कि इस साल 21,391 सिपाहियों की नियुक्ति की जा रही है और उनका प्रशिक्षण जारी है. 19,838 पदों के लिए लिखित परीक्षा पूरी हो चुकी है और शारीरिक परीक्षा इसी माह शुरू होगी. मार्च 2026 तक चयन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. अवर निरीक्षक के 1218 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण राजगीर में लगभग पूरा है, जबकि 1799 पदों के लिए विज्ञापन जारी है. चालक सिपाही के 4300 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है.

उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन को और मजबूत किया जाएगा. सभी जिलों के एसपी को नियमित जनता दरबार लगाने और गंभीर मामलों पर स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में किसी स्तर के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा.

नई नियुक्ति पाए उम्मीदवारों से उन्होंने अपील की कि वे गोपनीयता, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम करें, क्योंकि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और सीधे जनता की सुरक्षा से जुड़ी है.

