Bihar: 12 वर्षीय मासूम की हत्या, गंगा से बरामद हुआ जला हुआ शव, पिता समेत 4 परिजन गिरफ्तार

पटना के मनेर थाने क्षेत्र के शेरपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पिता ने अपने 12 वर्षीय बेटे की हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंक दिया. मृतक की मां प्रेमा देवी ने पति समेत पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मनेर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई.

घटना की जानकारी मिलते ही मनेर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गंगा नदी से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. नगर पुलिस अधीक्षक पटना पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हत्या पिता और परिजनों के मिलकर की गई थी. शव को सबूत मिटाने के उद्देश्य से नदी में फेंका गया. थानाध्यक्ष मनेर ने घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष छापेमारी दल का गठन किया.

छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी ओमप्रकाश राय को पुलिस हिरासत में लिया गया. पूछताछ के दौरान अपराधियों के निशानदेही पर गंगा नदी से मृतक का जला हुआ शव बरामद किया गया. इसके अलावा तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. घटना स्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर सूक्ष्म निरीक्षण कराया गया.

इस मामले में कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है, क्योंकि इस तरह की नृशंस वारदात छठ पर्व के समय हुई है. जहां छठ पर्व में लोग पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं. भगवान भास्कर से पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. मगर, पिता ने ही अपने ही बेटे की हत्या कर दी.

