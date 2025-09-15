scorecardresearch
 

'माई-बहन योजना' के नाम पर ठगी! दरभंगा में तेजस्वी यादव समेत RJD नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज

दरभंगा में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र की महिला ने प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव और अन्य नेताओं पर 200 रुपये ठगी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि माई बहन योजना का फॉर्म भरने के नाम पर पैसे लिए गए और आधार, बैंक खाता व मोबाइल नंबर भी मांगे गए.

तेजस्वी यादव (File Photo: ITG)
तेजस्वी यादव (File Photo: ITG)

बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है. दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली गुड़िया देवी ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व विधायक और राजद नेता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मस्कुर अहमद उस्मानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है.

गुड़िया देवी ने आरोप लगाया है कि उनसे माई बहन योजना का फॉर्म भरने के नाम पर 200 रुपये लिए गए. इस योजना में 2500 रुपये का लाभ देने की बात कही गई थी. महिला का कहना है कि फॉर्म भरने के दौरान उनसे आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर भी लिए गए.

फॉर्म भरने के नाम पर 200 रुपये लिए गए

गुड़िया देवी का आरोप है कि यह योजना नेताओं के नाम पर चलाई जा रही थी और भोली-भाली महिलाओं को गुमराह कर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं. महिला ने इस मामले में सिंहवाड़ा थाना में लिखित शिकायत दी थी.

महिला ने RJD नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज

शिकायत के आधार पर पुलिस ने तेजस्वी यादव, संजय यादव, ऋषि मिश्रा और मस्कुर अहमद उस्मानी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी (SHO) ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. आरोपों की सच्चाई सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह योजना फर्जी है या किसी राजनीतिक साजिश के तहत नेताओं के नाम का इस्तेमाल किया गया है. इस घटना से स्थानीय स्तर पर राजनीति गरमा गई है.

