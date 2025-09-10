scorecardresearch
 

Feedback

गोदाम में फटा सिलेंडर, ग्रिल तोड़कर सड़क पर गिरा... पैदल जा रहे टीचर की दर्दनाक मौत

सहरसा के राधानगर मोहल्ले में एक अवैध गैस गोदाम में सिलेंडर ब्लास्ट से शिक्षक सचिन कुमार की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है. ये धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं. मौके से कई कंपनियों के सिलिंडर बरामद हुए हैं. स्थानीय लोगों ने गोदाम की शिकायतें पहले भी की थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी.

Advertisement
X
सहरसा में फटा सिलंडर (Photo: ITG)
सहरसा में फटा सिलंडर (Photo: ITG)

बिहार में सहरसा शहर के राधानगर मोहल्ले में घनी आबादी वाले बस्ती के बीच वर्षों से अवैध रूप से एक गैस गोदाम चल रहा था. बुधवार की सुबह उसमें से एक सिलिंडर ब्लास्ट कर गया. सिलेंडर घर के ग्रिल को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया. उसी समय अपने घर से निकल कोचिंग पढ़ाने जा रहे एक शिक्षक को ब्लास्ट सिलंडर का टुकड़ा लगा, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं उनके ही घर का एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया. सिलिंडर ब्लास्ट होने के बाद आवाज इतनी भयंकर थी कि आसपास कई घरों के शीशे टूट गए.

मुहल्ले के लोगों ने बताया कि खुर्शीद सहित अन्य लोग इस घनी आबादी के बीच सालों से अवैध रूप से गैस गोदाम चला रहे हैं. पुलिस को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Cylinder blast in Kishtwar, many injured due to fire.
किश्तवाड़ में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, वीडियो में दिखे धमाके 
हॉस्पिटल में निक्की के ससुराल वालों ने सिलेंडर फटने को बताया था जलने की वजह. (Photo: ITG)
अस्पताल में सिलेंडर ब्लास्ट वाला झूठ! निक्की भाटी पर ससुराल वालों के दावे की पुलिस जांच में खुली पोल 
पंजाब की बाढ़ से टूटा बिहार के मज़दूरों का सहारा (File: ITG)
पंजाब में बाढ़ से छिनी रोजगार की डोर, बिहार लौट रहे मजदूर अब हरियाणा-दिल्ली की ओर कर रहे रुख 
टीचर अस्पताल में भर्ती.(Photo: Dhiraj Kumar Singh/ITG)
सहरसा में दिनदहाड़े लूटपाट के विरोध पर शिक्षक के दोनों पैरों में मारी गोली, अस्पताल में भर्ती 
A robbery of 9 lakh during the day in Saharsa, raising questions about law and order.
बिहार में दिनदहाड़े 9 लाख की लूट, गोली मारकर युवक को किया जख्मी 
Advertisement

सिलेंडर ब्लास्ट से एक शिक्षक की मौत होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटना में सुपौल जिले के निर्मली निवासी यहां किराए में रहने वाले सचिन कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जख्मी हो गया है. एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि इस घर से भारत, इंडेन और एचपी के कई सिलिंडर मिले हैं. मार्केटिंग ऑफिसर को बुलाया गया है, वे इसकी जांच कर रहे हैं. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच एवं कारवाई कर रही है.

घटनास्थल पर पहुंचे मार्केटिंग ऑफिसर राहुल कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना में कुछ गेट टूटा हुआ है. बहुत सारे अवैध सिलेंडर बरामद हुए है. यहां भारत,एचपी और इंडेन का सिलेंडर बरामद हुआ है. तीनों कम्पनियों के सेल्स मैनेजर को हमने सूचना दी है. तीनों इसके टेक्निकल जानकारी कलेक्ट करेंगे,कौन खाली है,कौन भरा हुआ है और कितना इसका वेट है,ये अवैध रूप से गैस का भंडारण था जो भी विधि सम्मत करवाई है वो की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement