गोदाम में फटा सिलेंडर, ग्रिल तोड़कर सड़क पर गिरा... पैदल जा रहे टीचर की दर्दनाक मौत

बिहार में सहरसा शहर के राधानगर मोहल्ले में घनी आबादी वाले बस्ती के बीच वर्षों से अवैध रूप से एक गैस गोदाम चल रहा था. बुधवार की सुबह उसमें से एक सिलिंडर ब्लास्ट कर गया. सिलेंडर घर के ग्रिल को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया. उसी समय अपने घर से निकल कोचिंग पढ़ाने जा रहे एक शिक्षक को ब्लास्ट सिलंडर का टुकड़ा लगा, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं उनके ही घर का एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया. सिलिंडर ब्लास्ट होने के बाद आवाज इतनी भयंकर थी कि आसपास कई घरों के शीशे टूट गए.

मुहल्ले के लोगों ने बताया कि खुर्शीद सहित अन्य लोग इस घनी आबादी के बीच सालों से अवैध रूप से गैस गोदाम चला रहे हैं. पुलिस को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया.

Advertisement

सिलेंडर ब्लास्ट से एक शिक्षक की मौत होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटना में सुपौल जिले के निर्मली निवासी यहां किराए में रहने वाले सचिन कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जख्मी हो गया है. एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि इस घर से भारत, इंडेन और एचपी के कई सिलिंडर मिले हैं. मार्केटिंग ऑफिसर को बुलाया गया है, वे इसकी जांच कर रहे हैं. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच एवं कारवाई कर रही है.

घटनास्थल पर पहुंचे मार्केटिंग ऑफिसर राहुल कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना में कुछ गेट टूटा हुआ है. बहुत सारे अवैध सिलेंडर बरामद हुए है. यहां भारत,एचपी और इंडेन का सिलेंडर बरामद हुआ है. तीनों कम्पनियों के सेल्स मैनेजर को हमने सूचना दी है. तीनों इसके टेक्निकल जानकारी कलेक्ट करेंगे,कौन खाली है,कौन भरा हुआ है और कितना इसका वेट है,ये अवैध रूप से गैस का भंडारण था जो भी विधि सम्मत करवाई है वो की जाएगी.

---- समाप्त ----