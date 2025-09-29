scorecardresearch
 

बिहार: रोहतास में ट्रक ने ऑटो को मारी भीषण टक्कर, भाई-बहन और मामा की मौके पर मौत

रोहतास में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. तिलौथू थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सवार दो मासूम भाई-बहन और उनके मामा की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बच्चों की मां सुनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया.

सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत (Photo: Screengrab)
बिहार के रोहतास जिले में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा तिलौथू के पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. 

इस हादसे में ऑटो सवार 8 साल की सोनाक्षी, 6 साल के आयुष राज और उनके मामा चितरंजन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बच्चों की मां सुनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल ले जाया गया है.

हादसे मेंं तीन लोगों की हुई मौत

जानकारी के अनुसार, मृतक चितरंजन कुमार अपनी बहन सुनीता देवी और उनके बच्चों को लेकर अपने घर तिलौथू के रेरिया लौट रहे थे. दुर्गा पूजा की छुट्टियों के कारण परिवार ननिहाल की ओर जा रहा था लेकिन रास्ते में ही यह दर्दनाक हादसा हो गया.

हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया. परिवार के तीन सदस्यों की मौत से गांव में कोहराम मच गया. स्थानीय लोग इस घटना से बेहद आक्रोशित हैं और लापरवाह ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

मौके से ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं, घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

परिजनों ने बताया कि सोनाक्षी और आयुष अपनी मां के साथ मामा के घर जा रहे थे लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. वहीं पुलिस ने दावा किया कि ट्रक चालक की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
 

