पानी मांगा तो जबरन शराब पिलाकर किया गैंगरेप...नवादा में बच्ची से हैवानियत

नवादा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है. यहां 13 साल के बच्ची को चार युवकों ने जबरन शराब पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया. बच्ची के चीखने पर उसकी सहेलियां दौड़ी आईं लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे.

नवादा में बच्ची के साथ हुई हैवानियत (Photo: Representational Image)
बिहार के नवादा में हैवानियत का मामला सामने आया है. यहां पर रिसलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की को जबरन शराब पिलाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है. 

इस बीच वो चीखती रही, छोड़ देने की गुहार लगाती रही और वे सभी जबरन मुंह में बोतल डालकर उसकी हलक में शराब उड़ेलते रहे. बाद में लड़की के साथ गैंगरेप जैसी हैवानियत की गई है. मालूम हुआ है कि दुष्कर्म की इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि पड़ोस के ही 4 लड़कों ने मिलकर अंजाम दिया है. 

पीड़िता की मां मुकुल देवी ने बताया कि 13 साल की पीड़िता अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी किनारे लकड़ी चुनने गई थी. नदी के पास गांव के ही कुछ लोग पहले से मौजूद थे इस बीच लड़की को प्यास लगने पर पीड़िता ने  गांव के ही एक परिचित जीजा व अन्य से पानी मांगा. आरोपी जीजा ने पानी की जगह उसे देसी शराब थमा दी. नहीं पीने पर उसे जबरन शराब पिलाई गई. इसके बाद वहां मौजूद चार लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया.
 
पीड़िता की चीखें सुनकर उसकी सहेलियां मदद के लिए पहुंचीं. लेकिन पीड़िता बेहोश हो चुकी थी और सभी आरोपी फरार थे. सहेलियों ने परिवार को इस घटना की सूचना दी. परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
 
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इस वारदात में शामिल दुष्कर्म के एक आरोपी को चंडीपुर गांव से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक चंडीपुर गांव निवासी श्यामलाल मांझी का 20 साल का पुत्र रेणु मांझी बताया जाता हैय. वहीं इस वारदात में शामिल अन्य 3 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है.

Input: सुमित भगत

