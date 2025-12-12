बिहार: मुख्य सचिवालय में शिफ्ट होगा गृह मंत्री सम्राट चौधरी का दफ्तर, बन रहा हाईटेक चैंबर

बिहार के नए गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ऑफिस मुख्य सचिवालय में शिफ्ट किया जाएगा. सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री बने हैं. राज्य में गृह विभाग सरदार पटेल भवन से काम करता है. सरदार पटेल भवन का निर्माण होने के पहले गृह विभाग मुख्य सचिवालय से काम करता था. नए साल में बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का कार्यालय मुख्य सचिवालय से ही काम करेगा.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का कार्यभार सरदार पटेल भवन पहुंचकर ही संभाला था, जहां गृह मंत्री का चैंबर है. माना जा रहा है कि सरदार पटेल भवन की मुख्य सचिवालय से दूरी को देखते हुए गृह मंत्री का चैंबर मुख्य सचिवालय में तैयार किया जा रहा है.

इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग था. कैबिनेट की बैठक भी मुख्य सचिवालय में ही होती है और सरकार के अन्य बड़े फैसलों को भी यहीं से लिया जाता है.

हाईटेक चैंबर का निर्माण

गृह मंत्री सम्राट चौधरी का नया चैंबर मुख्य सचिवालय में बनाया जा रहा है. भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए चैंबर अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर दी है. गृह मंत्री के नए चैंबर का निर्माण भी तेजी से चल रहा है. मुख्य सचिवालय में दो मंत्रालयों को मिलाकर गृह मंत्री का नया हाईटेक चैंबर तैयार हो रहा है. यह नया चैंबर 22 फीट लंबा और 19 फीट चौड़ा होगा. हाईटेक चैंबर के साथ एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम भी तैयार हो रहा है.

डीजीपी का पूर्व चैंबर और काम की प्रगति...

जिस नए चैंबर को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए तैयार किया जा रहा है, वह कभी बिहार के डीजीपी का चैंबर हुआ करता था. मुख्य सचिवालय में चैंबर शिफ़्ट होने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज़्यादा क़रीब रह पाएंगे. सूबे के गृह सचिव भी अब एकबार फिर से मुख्य सचिवालय में ही बैठेंगे. मुख्य सचिवालय का कमरा संख्या 284 नए गृह मंत्री और 289 गृह विभाग के एसीएस का नया एड्रेस होगा. मुख्य सचिवालय भवन के पांच कमरे का अलॉटमेंट गृह विभाग को हुआ है.

अंतिम चरण में है कार्य...

पांच कमरों में से तीन कमरों में तेजी से चैंबर बनाने का काम किया जा रहा है. बिजली का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि टाइल्स आदि का काम जारी है. दीवार पर वॉल पुट्टी चढ़ाने और वॉश रूम आदि का भी काम पूरा कर दिया गया है. अब सिर्फ फिनिशिंग का काम बचा हुआ है. गृह विभाग को 2018 में सरदार पटेल भवन शिफ्ट किया गया था.

