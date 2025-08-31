scorecardresearch
 

गया से दो कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार, जबलपुर में बैंक से 15 किलो सोना लेकर हुए थे फरार

बिहार पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में गया से दो कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है. दोनों हाल ही में जबलपुर में हुई बैंक डकैती के आरोपी हैं. पुलिस ने उनके पास से तीन किलो से अधिक सोने के आभूषण बरामद किए. आरोपियों ने 14.87 किलो सोना और 5 लाख रुपये नकद लूटा था. जबलपुर पुलिस आगे की जांच के लिए दोनों को रिमांड पर लेगी.

बैंक डकैती करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार (Photo: Representational )
बैंक डकैती करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार (Photo: Representational )

बिहार पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर गया जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों आरोपी हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई बड़ी बैंक डकैती में शामिल थे. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से तीन किलो से ज्यादा सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं.

बैंक से लूटा था 15 किलो सोना

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, इन आरोपियों ने जबलपुर में एक बैंक से करीब 14.87 किलो सोने के आभूषण और 5 लाख रुपये नकद लूटा था. इसके बाद से ही ये फरार चल रहे थे. दोनों पर कई अन्य आपराधिक मामलों में भी आरोप हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी.

बिहार के गया जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और जबलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की. एक विशेष इलाके में तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों को पकड़ा गया. इस दौरान उनकी निशानदेही पर सोने के आभूषण बरामद किए गए.

एसटीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. शुरुआती पूछताछ में उन्होंने बैंक डकैती की बात स्वीकार की है. पुलिस का कहना है कि इस डकैती में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है.

जबलपुर पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की जांच करेगी ताकि डकैती में इस्तेमाल किए गए हथियार, गाड़ियां और अन्य सामान बरामद किए जा सकें. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि लूट का बाकी सोना कहां छिपाया गया है और इसका नेटवर्क किन राज्यों तक फैला हुआ है.

इस कार्रवाई के बाद पुलिस को उम्मीद है कि इस गैंग से जुड़े अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकेगा. पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि यह गैंग कई राज्यों में सक्रिय था और बड़ी-बड़ी डकैतियों को अंजाम देता था.
 

