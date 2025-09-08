scorecardresearch
 

बेतिया: रायफल लहराकर पॉलिटेक्निक छात्र को दी धमकी, वायरल वीडियो से दहशत

बेतिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज महनागनी हॉस्टल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें युवक रायफल लहराकर छात्र को धमका रहा है. वीडियो सामने आते ही छात्रों में दहशत फैल गई और सुरक्षा पर सवाल उठने लगे.

हाथ में रायफल लहराते हुए धमकी दे रहा था. (Photo: Screengrab)
बेतिया जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में एक युवक हाथ में रायफल लहराते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज महनागनी हॉस्टल के एक छात्र को खुलेआम धमकी देता नजर आ रहा है.

यह वीडियो किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है, लेकिन यह हकीकत है. वीडियो के सामने आते ही पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र-छात्राओं में दहशत का माहौल बन गया है. छात्र अब हॉस्टल में खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं. कई छात्रों का कहना है कि अगर कॉलेज कैंपस और हॉस्टल में हथियारबंद लोग इस तरह घूम सकते हैं, तो पढ़ाई-लिखाई का माहौल कैसे सुरक्षित रहेगा?

आरोपी की पहचान, छापेमारी तेज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई. मुफ्फसिल थानाध्यक्ष सम्राट कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की गई है. आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

