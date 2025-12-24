बिहार: बेतिया में कटहल के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

बिहार में बेतिया जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पकड़िया पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 11 बहोरनपुर गांव में एक युवक का शव कटहल के पेड़ से फंदे के सहारे लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

और पढ़ें

मृतक की पहचान बहोरनपुर निवासी छट्टू प्रसाद के 35 वर्षीय पुत्र नरेश कुमार के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि नरेश का शव उसके घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित कटहल के पेड़ से लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

सूचना पर जगदीशपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर अपने कब्जे में लिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया भेज दिया गया. घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है.

परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला बताया है. मृतक के पिता छट्टू प्रसाद ने बताया कि रात के समय सभी लोग घर में सो रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने सूचना दी कि उनका बेटा घर के पास ही कटहल के पेड़ से लटका हुआ है. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी.

Advertisement

मृतक की पत्नी सीमा देवी ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है. उन्होंने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी कारण उनके पति की जान ली गई है.

वहीं जगदीशपुर थानाध्यक्ष सौरव कुमार शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. घटना के बाद गांव में सनसनी का माहौल है और तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

---- समाप्त ----