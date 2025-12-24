scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार: बेतिया में कटहल के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

बेतिया के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बहोरनपुर गांव में एक 35 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई.परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए गांव के ही व्यक्ति पर आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
बेतिया में कटहल के पेड़ से लटका मिला युवक का शव (Photo: itg)
बेतिया में कटहल के पेड़ से लटका मिला युवक का शव (Photo: itg)

बिहार में बेतिया जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पकड़िया पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 11 बहोरनपुर गांव में एक युवक का शव कटहल के पेड़ से फंदे के सहारे लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

मृतक की पहचान बहोरनपुर निवासी छट्टू प्रसाद के 35 वर्षीय पुत्र नरेश कुमार के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि नरेश का शव उसके घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित कटहल के पेड़ से लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

सूचना पर जगदीशपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर अपने कब्जे में लिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया भेज दिया गया. घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है.

सम्बंधित ख़बरें

crime scene
पत्नी का मर्डर कर बांध के नीचे फेंक दी लाश..., कई दिनों तक नहीं उठाया कॉल तो खुला राज
crime scene
ऑफिस में बहस के बाद साथ काम करने वाले ने ले ली जान, पानी की टंकी में फेंकी लाश
BJP Working President Nitin Nabin
बिहार के बाद BJP का मिशन बंगाल... नितिन नबीन बोले- बंगाल से केरल तक लहराएगा भगवा
कुत्ते को मारकर खरगोश बताकर बेचा मांस. (File Photo: PTI)
शराब के लिए नहीं थे पैसे... युवक ने कुत्ता मारा, फिर खरगोश का मीट बताकर पूरे गांव में बेचा
Bihar government schools are in a dangerous condition
बिहार से उठी शिक्षा सुरक्षा की आवाज

परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला बताया है. मृतक के पिता छट्टू प्रसाद ने बताया कि रात के समय सभी लोग घर में सो रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने सूचना दी कि उनका बेटा घर के पास ही कटहल के पेड़ से लटका हुआ है. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी.

Advertisement

मृतक की पत्नी सीमा देवी ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है. उन्होंने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी कारण उनके पति की जान ली गई है.

वहीं जगदीशपुर थानाध्यक्ष सौरव कुमार शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. घटना के बाद गांव में सनसनी का माहौल है और तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement