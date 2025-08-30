scorecardresearch
 

बगहा में बाघ का आतंक, युवक पर किया हमला, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटके बाघ ने डुमरी गांव निवासी जीतन महतो पर खेत जाते समय हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें रामनगर पीएचसी से बेतिया जीएमसीएच रेफर किया गया.

घायल का इलाज करते डॉक्टर- (Photo: Screengrab)
बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर आया एक बाघ शनिवार की सुबह एक बार फिर ग्रामीणों पर कहर बनकर टूटा. डुमरी गांव निवासी जीतन महतो पर बाघ ने खेत में जाते समय हमला कर दिया.

खेत जाते समय हुआ हमला
जानकारी के अनुसार, जीतन महतो सुबह साइकिल से खेत की ओर जा रहे थे. इसी दौरान जंगल से निकले बाघ ने अचानक उन पर धावा बोल दिया. हमले में जीतन गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती
घटना की सूचना मिलते ही गोवर्धन रेंज की वन विभाग टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल को रामनगर पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉ. डी.एस. आर्या ने प्राथमिक उपचार किया. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया.

इलाके में दहशत का माहौल
गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बाघों के गांव की ओर भटकने और हमला करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इस वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग खेतों में जाने से भी डर रहे हैं.

लगातार बढ़ रही बाघों की सक्रियता
गौरतलब है कि हाल के कुछ महीनों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बाघों के गांवों की ओर भटकने और ग्रामीणों पर हमला करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि खेतों और जंगल की ओर जाने में अब लोगों को डर सताने लगा है.

ग्रामीणों में दहशत, प्रशासन अलर्ट
लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से सुरक्षा के ठोस इंतजाम की मांग की है. वहीं, वन विभाग ने भी बाघ की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए टीमों को सतर्क किया है.

