scorecardresearch
 

Feedback

लॉन्च होने वाली है मारुति की ई-विटारा गाड़ी, कब तक बाजार में आ जाएगी?

मारुति सुजुकी अब इलेक्ट्रिक कार मार्केट में कदम रखने जा रही है. कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा इस साल दिसंबर तक भारत में लॉन्च हो सकती है. यह कार न सिर्फ भारतीय बाजार बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कंपनी की बड़ी एंट्री मानी जा रही है.

Advertisement
X
ई-विटारा 50% से ज़्यादा हाई-टेंसाइल स्टील से बनी है. (Photo: ITG)
ई-विटारा 50% से ज़्यादा हाई-टेंसाइल स्टील से बनी है. (Photo: ITG)

मारुति सुजुकी इंडिया के इलेक्ट्रिक मार्केट में एंट्री करने वाली है. इसकी पहली इलेक्ट्रिक कार, ई-विटारा, इस दिसंबर में भारत आने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी मोटर के हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन का उद्घाटन किया और ई-विटारा के निर्यात को भी हरी झंडी दिखाई.

ई-विटारा को इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका निर्माण भारत में किया जाता है और यूरोप और जापान जैसे प्रमुख बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने 1 सितंबर को गुजरात के पिपावाव बंदरगाह से ई-विटारा का निर्यात शुरू किया और अकेले अगस्त में ही यूके, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम सहित 12 यूरोपीय बाजारों में 2,900 से अधिक गाड़ियों का निर्यात किया.

4,275 मिमी लंबाई, 1,800 मिमी चौड़ाई और 1,640 मिमी ऊंचाई वाली, 2,700 मिमी व्हीलबेस वाली ई-विटारा में 3-इन-1 इलेक्ट्रिक सिस्टम है जो मोटर, इन्वर्टर और ट्रांसमिशन को एकीकृत करता है. ग्राहक 144 हॉर्सपावर और 189 एनएम उत्पन्न करने वाली फ्रंट मोटर वाली 49kWh बैटरी या 174 हॉर्सपावर और 189 एनएम उत्पन्न करने वाली फ्रंट मोटर वाली 61kWh बैटरी में से चुन सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Maruti Suzuki September sales
GST और नवरात्रि का कॉम्बो! Maruti ने बेची दी 1.84 लाख कारें, इन मॉडल की ज्यादा डिमांड 
Maruti Suzuki Market Cap
Maruti ने रचा इतिहास! फोर्ड और फॉक्सवैगन को पछाड़ टॉप-10 क्लब में एंट्री 
Pakistan Auto Industry
कंगाल पाक छोड़ भाग रहीं ऑटो कंपनियां! अब सेकेंड हैंड कारों पर दौड़ेगा PAK 
Maruti Suzuki Navaratri Sales
1,999 रुपये EMI ऑफर, बाइक छोड़ कार खरीद रहे लोग! Maruti ने बेच दी 80,000 कारें 
CAFE 3 Draft Emissions Norms
ज्यादा माइलेज, कम प्रदूषण! कारों के लिए सख्त होंगे CAFE नॉर्म्स, जानें नया नियम 
Advertisement

ये हैं खासियत

ई-विटारा एक प्रीमियम गाड़ी है, जिसमें ट्विन-डेक फ्लोटिंग कंसोल वाला डिजिटल कॉकपिट, कस्टम स्टीयरिंग व्हील, फ़िक्स्ड-ग्लास सनरूफ़, सॉफ्ट-टच ड्यूल-टोन सरफेस और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं. तकनीकी विशेषताओं में 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25-इंच ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी और हार्मन-ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम शामिल हैं. वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और रिक्लाइनिंग, स्लाइडिंग और बूट एक्सेस क्षमताओं के साथ 40:20:40 स्प्लिट रियर सीट अरेंजमेंट के साथ यात्री आराम को और भी बेहतर बनाता है.

सेफ्टी की कितनी गारंटी?

सुरक्षा के लिहाज से, ई-विटारा 50% से ज़्यादा हाई-टेंसाइल स्टील से बनी है, जिसे बैटरी प्रोटेक्शन सिस्टम से मज़बूत किया गया है मानक सुरक्षा सुविधाओं में सात एयरबैग (ड्राइवर नी एयरबैग सहित), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल-डिस्क ब्रेक, ई-कॉल इमरजेंसी फंक्शन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और उन्नत ड्राइवर सहायता के लिए लेवल 2 ADAS शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement