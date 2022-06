नहीं पहचान पाएंगे आप? सदगुरु के जवानी की ये तस्वीर, खूब दौड़ाते थे Yezdi Bike

अध्यात्म की दुनिया से जुड़े सद्गुरु (Sadhguru) के बाइक प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता? कभी वो बाबा रामदेव (Swami Ramdev) के साथ बाइक की सवारी करते दिखते हैं, तो कभी इस देश की माटी को बचाने के लिए बाइक से जागरुकता रैली निकालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सद्गुरु का बाइक प्रेम अभी का नहीं, बल्कि जवानी के दिनों का है और तब वो Yezdi की बाइक के दीवाने हुआ करते थे.

'जवानी में मेरी जिंदगी थी Yezdi'

Yezdi बाइक से सद्गुरु को कितना प्यार है, इसे बस उनकी इस एक लाइन से समझा जा सकता है. उनका कहना है-जवानी में मेरी जिंदगी थी Yezdi! हाल में सेव सॉइल मिशन (Save Soil Mission) के दौरान सद्गुरु ने अनुपम थरेजा ने मुलाकात की. अनुपम थरेजा, इंडिया में दोबारा येज्दी बाइक लाने वाली कंपनी क्लासिक लेजेंड्स (Classic Legends) के को-फाउंडर हैं. इस कंपनी को शुरू करने में आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी मदद की है.

सद्गुरु के साथ अपनी मुलाकात के बारे में अनुपम थरेजा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा-सद्गुरु के साथ मुलाकात काफी प्रेरणादायी रही. उनके मिशन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता से बहुत कुछ सीखने को मिला. सद्गुरु जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दुनिया में होते देखना चाहते हैं. और आखिर में उनके मुंह से ये सुनना कि 'जवानी के दिनों में येज्दी मेरी जिंदगी थी'-बस अभूतपूर्व...

Meeting @SadhguruJV on his #SaveSoil mission was inspirational. So much to learn from his dedication to his cause, and what he’s doing to make the change he wants to see in the world. And then to hear him say “Yezdi added life to my youth”… humbling!#YezdiForever #SoloJourney pic.twitter.com/rEnFtKKxoa