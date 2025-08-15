scorecardresearch
 

स्टाइलिश लुक... स्मार्ट फीचर्स! Yamaha ने एक साथ लॉन्च किए दो हाइब्रिड स्कूटर, कीमत है इतनी

Yamaha Ray ZR and Fascino: यामहा इंडिया ने अपने मशहूर स्कूटरों Ray ZR और Fascino को नए फीचर्स और कलर ऑप्शन के साथ अपडेट कर बाजार में पेश किया है. इनकी शुरुआती कीमत 79,340 रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Yamaha ने इन दोनों स्कूटरों में नए कलर ऑप्शन दिए हैं. Photo: ITG
Yamaha ने इन दोनों स्कूटरों में नए कलर ऑप्शन दिए हैं. Photo: ITG

यामाहा इंडिया ने अपनी 125 सीसी हाइब्रिड स्कूटर रेंज Ray ZR और Fascino को अपडेट कर बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी ने इन दोनों स्कूटरों में कई बड़े बदलाव किए हैं जो इसे पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर बनाते हैं. इन दोनों हाइब्रिड स्कूटरों को कंपनी ने अपने आईएसजी सिस्टम, नए डैशबोर्ड और कलर ऑप्शन के साथ अपडेट किया है, जिनकी शुरुआती कीमतें क्रमशः 79,340 रुपये और 80,750 रुपये (एक्स-शोरूम) है.

क्या हुआ है अपडेट?

यामाहा का नया 'एन्हांस्ड पावर असिस्ट' सिस्टम एक बड़ा अपडेट है, जिसके बारे में ब्रांड का दावा है कि यह ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेशन देता है, खासकर ढलान पर या पीछे बैठे व्यक्ति के साथ ड्राइविंग के दौरान. हालांकि कंपनी ने पिछले मॉडल की तुलना में इसके इंजन मैकेनिज़्म या पावर आउटपुट में कोई फेरबदल नहीं किया है. यह सेटअप एक हाई-परफॉर्मेंस बैटरी से ऑपरेट होता है.

Yamaha Hybrid Scooter
दोनों हाइब्रिड स्कूटरों को कंपनी ने अपने आईएसजी सिस्टम से लैस किया है. Photo: ITG

कंपनी का कहना है कि, इन दोनों स्कूटरों में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और रिफाइनमेंट के लिए ब्रांड की स्मार्ट मोटर जेनरेटर (SMG) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा इसमें साइलेंट स्टार्ट और स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम जैसे फीचर्स की भी सुविधा मिलती है. जो इसे बेहतर माइलेज के साथ स्मूथ राइडिंग प्रदान करने में मदद करते हैं.

दोनों स्कूटरों के वेरिएंट और उनकी कीमत

मॉडल   कीमत (एक्स-शोरूम)
फ़सिनो एस 125  (कलर TFT)   1,02,790 
फ़सिनो एस 125    95,850
फ़सिनो 125 80,750
रे जेड आर स्ट्रीट रैली 125 92,970
रे जेडआर 125 79,340

मिलेगा नया TFT डिस्प्ले

कंपनी ने Fascino S के टॉप-स्पेक्स वेरिएंट में अब TFT कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को शामिल किया है. जो यामहा-कनेक्ट स्मार्टफोन ऐप के जरिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की भी सुविधा प्रदान करता है. कंपनी का कहना है कि, ये सिस्टम गूगल मैप से इंटीग्रेटेड है और डिस्प्ले पर रियल टाइम डायरेक्शन प्रदर्शित करता है. इस दौरान सड़कों के नाम से लेकर अन्य अलर्ट्स इत्यादि भी मिलते रहते हैं.

Yamaha scooter
Fascino S के टॉप-स्पेक्स वेरिएंट में TFT डिस्प्ले मिलता है. Photo: ITG

मिलेंगे नए रंग

फ़सिनो एस 125 एफआई हाइब्रिड अब मैट ग्रे कलर में उपलब्ध है. इसके डिस्क-ब्रेक वेरिएंट में मेटैलिक लाइट ग्रीन फिनिश दिया गया है, जबकि ड्रम-ब्रेक वेरिएंट मेटैलिक व्हाइट कलर ऑप्शन में आता है. वहीं Ray ZR Street Rally हाइब्रिड को मैट ग्रे मेटैलिक कलर में पेश किया गया है. जबकि इसका डिस्क वेरिएंट सिल्वर व्हाइट कॉकटेल शेड में उपलब्ध है.

