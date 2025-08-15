स्टाइलिश लुक... स्मार्ट फीचर्स! Yamaha ने एक साथ लॉन्च किए दो हाइब्रिड स्कूटर, कीमत है इतनी

यामाहा इंडिया ने अपनी 125 सीसी हाइब्रिड स्कूटर रेंज Ray ZR और Fascino को अपडेट कर बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी ने इन दोनों स्कूटरों में कई बड़े बदलाव किए हैं जो इसे पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर बनाते हैं. इन दोनों हाइब्रिड स्कूटरों को कंपनी ने अपने आईएसजी सिस्टम, नए डैशबोर्ड और कलर ऑप्शन के साथ अपडेट किया है, जिनकी शुरुआती कीमतें क्रमशः 79,340 रुपये और 80,750 रुपये (एक्स-शोरूम) है.
यामाहा का नया 'एन्हांस्ड पावर असिस्ट' सिस्टम एक बड़ा अपडेट है, जिसके बारे में ब्रांड का दावा है कि यह ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेशन देता है, खासकर ढलान पर या पीछे बैठे व्यक्ति के साथ ड्राइविंग के दौरान. हालांकि कंपनी ने पिछले मॉडल की तुलना में इसके इंजन मैकेनिज़्म या पावर आउटपुट में कोई फेरबदल नहीं किया है. यह सेटअप एक हाई-परफॉर्मेंस बैटरी से ऑपरेट होता है.
कंपनी का कहना है कि, इन दोनों स्कूटरों में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और रिफाइनमेंट के लिए ब्रांड की स्मार्ट मोटर जेनरेटर (SMG) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा इसमें साइलेंट स्टार्ट और स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम जैसे फीचर्स की भी सुविधा मिलती है. जो इसे बेहतर माइलेज के साथ स्मूथ राइडिंग प्रदान करने में मदद करते हैं.
|मॉडल
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|फ़सिनो एस 125 (कलर TFT)
|1,02,790
|फ़सिनो एस 125
|95,850
|फ़सिनो 125
|80,750
|रे जेड आर स्ट्रीट रैली 125
|92,970
|रे जेडआर 125
|79,340
कंपनी ने Fascino S के टॉप-स्पेक्स वेरिएंट में अब TFT कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को शामिल किया है. जो यामहा-कनेक्ट स्मार्टफोन ऐप के जरिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की भी सुविधा प्रदान करता है. कंपनी का कहना है कि, ये सिस्टम गूगल मैप से इंटीग्रेटेड है और डिस्प्ले पर रियल टाइम डायरेक्शन प्रदर्शित करता है. इस दौरान सड़कों के नाम से लेकर अन्य अलर्ट्स इत्यादि भी मिलते रहते हैं.
फ़सिनो एस 125 एफआई हाइब्रिड अब मैट ग्रे कलर में उपलब्ध है. इसके डिस्क-ब्रेक वेरिएंट में मेटैलिक लाइट ग्रीन फिनिश दिया गया है, जबकि ड्रम-ब्रेक वेरिएंट मेटैलिक व्हाइट कलर ऑप्शन में आता है. वहीं Ray ZR Street Rally हाइब्रिड को मैट ग्रे मेटैलिक कलर में पेश किया गया है. जबकि इसका डिस्क वेरिएंट सिल्वर व्हाइट कॉकटेल शेड में उपलब्ध है.