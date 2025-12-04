Putin India Visit: जिस कार में साथ बैठे मोदी-पुतिन... जानें क्या हैं उस SUV की खासियत

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं. आज शाम तकरीबन पौने 7 बजे पुतिन का प्लेन पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया. इस दौरान पुतिन के स्वागत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद थें. जब पुतिन प्लेन से उतरें तो दोनों राष्ट्रअध्यक्षों ने गले लगकर बड़े ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे अभिवादन किया. इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ एक ही कार से रवाना हुए.

पुतिन-मोदी कार में फिर एक साथ

पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन इससे पहले अगस्त में चीन में आयोजित SCO समिट में एक साथ कार में बैठे थे. आज एक बार फिर दोनों राष्ट्रअध्यक्ष एक ही कार में रवाना हुए. इस बीच यह भी ख़बर आई कि, रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन का कहना है कि पीएम मोदी के एयरपोर्ट पर पुतिन से मिलने के फैसले का उन्हें अंदाजा नहीं था. रूस के राष्ट्रपति कार्यालय को इसकी जानकारी नहीं थी. व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के बाद पीएम मोदी उनके साथ सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर (रजिस्ट्रेशन नंबर MH01EN5795) में रवाना हुए.

कैसी है वो कार जिसमें रवाना हुए दिग्गज

टोयोटा की ये एसयूवी अपने पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. जिस कार में दोनों वर्ल्ड लीडर्स रवाना हुए हैं वो फॉर्च्यूनर डीजल का सिग्मा वेरिएंट है. जिसकी भारतीय बाजार में शुरूआती कीमत तकरीबन 38.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. ये एक 7‑सीटर मिड‑साइज़ एसयूवरी है, जिसकी लंबाई लगभग 4,795 मिमी, चौड़ाई 1,855 मिमी और ऊँचाई 1,835 मिमी है, और इसमें 2,745 मिमी का व्हीलबेस मिलता है.

पावर और परफॉर्मेंस

इसके इंजन की बात करें तो ये 2.8 लीटर की क्षमता के 4‑सिलेंडर, इन‑लाइन डीज़ल इंजन से लैस है, जो लगभग 201 बीएचपी की पावर और और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है. ये एसयूवी 6-स्पीड गियरबॉक्स (ऑटोमैटिक या मैन्युअल) दोनों ट्रांसमिशन में आती है. लेकिन जिस एसयूवी में पुतिन को ले जाया गया है वो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला मॉडल है.

मिलते हैं ये फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो 18-इंच के व्हील्स पर दौड़ने वाली इस एसयूवी में इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, मल्टी-इन्फार्मेशन डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (AC), पावर विंडो, सॉफ्ट-टच व इंटीरियर फिनिशिंग जैसे सुविधाएं मिलती हैं. इसका फ्यूल टैंक 80 लीटर का है और इसमें 296 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.

कैसी है सेफ्टी

सेफ्टी के लिहाज़ से भी यह एसयूवी बेहतर मानी जाती है. इसमें 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), ब्रेक असिस्ट (BA), हिल-असिस्ट, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे सुरक्षा फीचर्स मौजूद हैं.

