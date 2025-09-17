scorecardresearch
 

'2017 से था इंतज़ार... सच हुआ सपना', Tesla कार की डिलीवरी पर बोले Inox के डायरेक्टर

Tesla Car Delivery: टेस्ला ने भारत में अपने कारों की डिलीवरी शुरू कर दी है. कंपनी ने 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स में अपने पहले शोरूम के शुरुआत के साथ ही Model Y कार को भी लॉन्च किया था.

Tesla Model Y भारत में दो वेरिएंट में आती है. Photo: X/@JainSiddharth_
Tesla Model Y भारत में दो वेरिएंट में आती है. Photo: X/@JainSiddharth_

अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भारत में अपने Model Y की डिलीवरी शुरू कर दी है. बीते दिनों महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस कार की डिलीवरी ली थी. अब आइनॉक्स ग्रुप के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन, टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले भारतीय उद्योग जगत के पहले व्यक्ति बन गए हैं. टेस्ला कार की डिलीवरी के बाद उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' पर अपनी खुशी साझा करते हुए इसकी एक तस्वीर भी पोस्ट की.

सिद्धार्थ जैन ने अपने पोस्ट में Elon Musk को टैग करते हुए लिखा कि, "यह आपके लिए है एलन मस्क!!! मैं भारत की पहली टेस्ला कार पाकर बेहद रोमांचित हूँ! 2017 में टेस्ला फ़्रेमोंट फ़ैक्टरी देखने के बाद से ही मैं इस अनमोल पल का इंतज़ार कर रहा था! सपने सच होते हैं!" वहीं टेस्ला इंडिया के आधिकारिक हैंडल द्वारा इस पोस्ट पर बधाई दी गई.

अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता Tesla ने भारतीय बाज़ार में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को तेजी से विस्तार देना शुरू किया है. कंपनी ने बीते 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स अपना पहला शोरूम शुरू किया था. इसके बाद 11 अगस्त को कंपनी ने दिल्ली के एयरोसिटी में अपना नया शोरूम शुरू किया है. 

भारत में Tesla Model Y की कीमत

भारत में टेस्ला मॉडल वाई को पूरी तरह से इंपोर्ट कर के लाया जा रहा है. भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है. ये कार दो अलग-अलग वेरिएंट (स्टैंडर्ड और लांग रेंज) में आ रही है. इसके लांग रेंज वेरिएंट की शुरुआती कीमत 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

कंपनी ने देश भर में इस कार की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है. जिसे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया जा सकता है. हालांकि लॉन्च के वक्त ही कंपनी ने साफ किया था कि, शुरुआत में मुंबई, दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम में कार की डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाएगी. 

कैसी है Tesla की कार

Tesla Model Y दो अलग-अलग बैटरी पैक (60 kWh और बड़े 75 kWh बैटरी पैक) के साथ आती है. 60 kWh की बैटरी एक बार चार्ज करने पर 500 किमी की ड्राइविंग रेंज (WLTP सर्टिफाइड) रेंज देती है. जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट 622 किमी की ड्राइविंग रेंज देता है. इस कार में ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर भी दिया गया है, जिसके लिए ग्राहकों को अलग से 6 लाख रुपये चुकाने होंगे. 

