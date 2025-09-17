scorecardresearch
 

नहीं खुले दरवाजे, तोड़नी पड़ीं खिड़कियां! TESLA की सेफ्टी पर सवाल, 1.74 लाख कारों की होगी जांच

Tesla Model Y को हाल ही में भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया गया है. भारत में इसकी कीमत 59.89 लाख रुपये से शुरू होती है. हाईटेक फीचर्स और तकनीकी के मशहूर टेस्ला की ये कार अब जांच के दायरे में फंसी है. अमेरिकी परिवहन सुरक्षा एजेंसी (NHTSA) ने टेस्ला की करीब 1.74 लाख Model Y कारों की जांच शुरू कर दी है.

Tesla Model Y को हाल ही में भारत में भी लॉन्च किया गया है. Photo: Tesla.com
एलन मस्क के नेतृत्व वाली अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला एक बार फिर मुश्किलों में फंसती नज़र आ रही है. जरा सोचिए... आपने लाखों की हाईटेक टेस्ला कार खरीदी है. दनदनाती EV, चकाचक फीचर्स, सब कुछ बढ़िया. लेकिन जैसे ही आप गाड़ी से बाहर निकले और पीछे वाले दरवाज़े से बच्चे को उठाने गए... डोर हैंडल ही गायब! मतलब दबाइए जितना, खुलना ही नहीं है. नतीजा? 

अमेरिका में कई मां-बाप को अपने ही बच्चों को टेस्ला कार से निकालने के लिए कांच तोड़ना पड़ा है. अब मामला पहुंचा है अमेरिकी ट्रैफिक सेफ्टी एजेंसी NHTSA के पास. अब एजेंसी ने 1.74 लाख Model Y कारों पर जांच बैठा दी है. वजह है इलेक्ट्रॉनिक डोर हैंडल का फेल होना.

रायटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी परिवहन सुरक्षा एजेंसी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) ने टेस्ला की करीब 1.74 लाख Model Y कारों की जांच शुरू कर दी है. ये वो कारें हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग 2021 में हुई है. एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया है, जिनमें कहा गया कि टेस्ला की इन कारों के इलेक्ट्रॉनिक डोर हैंडल अचानक काम करना बंद कर देते हैं.

Tesla Model Y
Tesla Model Y दो अलग-अलग बैटरी पैक के साथ आती है. Photo: Tesla.com

बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल

एजेंसी को मिली शिकायतों में कई माता-पिता ने दावा किया कि वाहन से बाहर निकलने के बाद जब वे बच्चों को पीछे की सीट पर बैठाने या निकालने के लिए दरवाज़ा खोलने लौटे, तो हैंडल ने काम करना बंद कर दिया. NHTSA के पास अब तक 9 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें दरवाज़े नहीं खुल सके. सबसे चिंताजनक बात यह रही कि चार मामलों में माता-पिता को कार की खिड़की तोड़कर बच्चे तक पहुंचना पड़ा.

तकनीकी खामी का संदेह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह समस्या तब होती है जब इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक को वाहन से पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलता. रिपोर्ट्स के अनुसार, कई मामलों में लो-वोल्टेज बैटरी बदलने की नौबत आई, लेकिन कार मालिकों को कभी पहले से बैटरी से जुड़ी कोई चेतावनी नहीं मिली.

क्यों बढ़ रही है चिंता?

हालांकि टेस्ला वाहनों में मैन्युअल डोर रिलीज़ का विकल्प भी दिया गया है. लेकिन छोटे बच्चे इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते. यही कारण है कि यह खामी यात्रियों, खासकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.

आगे क्या होगा?

नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का यह शुरुआती मूल्यांकन पहला कदम है. यदि एजेंसी को लगता है कि यह खामी यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर है, तो वह रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश कर सकती है. यह मामला केवल टेस्ला के लिए नहीं, बल्कि पूरी इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है कि, हाई-टेक फीचर्स के बीच बेसिक सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

