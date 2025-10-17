scorecardresearch
 

Feedback

TATA का कमाल! पहले 1.55 लाख घटाए दाम... अब ADAS के साथ लॉन्च की बेस्ट सेलिंग कार, कीमत है इतनी

Tata Nexon ADAS: टाटा नेक्सन देश की पहली कार है जिसे क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली थी. अब कंपनी ने इस एसयूवी में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) तकनीक को शामिल कर लॉन्च किया है. ये देश की बेस्ट सेलिंग कार अब और भी ज्यादा सेफ हो गई है.

Advertisement
X
Tata Nexon के बेस वेरिएंट की शुुरआती कीमत 7.32 लाख रुपये है. Photo: ITG
Tata Nexon के बेस वेरिएंट की शुुरआती कीमत 7.32 लाख रुपये है. Photo: ITG

भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में सेफ्टी को लेकर वाहन निर्माता कंपनियां लगातार सजग होती नज़र आ रही हैं. इसी क्रम में देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी Tata Nexon में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) तकनीक को शामिल कर लॉन्च किया है. यह वही तकनीक है जो ड्राइविंग को न सिर्फ आसान बनाती है बल्कि सड़क पर सुरक्षा के नए मानक भी तय करती है. 

ADAS वेरिएंट की कीमत

टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन के पेट्रोल-ऑटोमेटिक वेरिएंट को लेवल-2 ADAS के साथ लॉन्च किया है. नई नेक्सन फियरलेस +एस डीसीए वेरिएंट की कीमत 13.53 लाख रुपये (शोरूम मूल्य) रखी गई है. इससे पहले वाला मॉडल 13.26 लाख रुपये में उपलब्ध था. यानी नई तकनीक के लिए 27,000 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. कंपनी ने इस वेरिएंट में रेड डार्क एडिशन भी पेश किया है. जिसकी कीमत 13.81 लाख रुपये तय की गई है.

Tata Nexon ADAS
Tata Nexon ADAS वेरिएंट रेगुलर मॉडल के मुकाबले तकरीबन 27,000 रुपये महंगा है. Photo: ITG

ADAS में शामिल हैं ये फीचर्स

ADAS तकनीक का मतलब सिर्फ चेतावनी देना नहीं बल्कि स्मार्ट असिस्टेंस (सहायता) प्रदान करना भी है. नेक्सन में अब आगे टकराव की चेतावनी, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर मिलते हैं. इसके साथ ही हाई बीम हेडलाइट कंट्रोल और रोड साइन पहचान करने जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं. जो चालक को सड़क की स्थितियों के अनुसार बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं. यह वही सुविधाएँ हैं जो कुछ वर्ष पहले तक केवल महंगी कारों में देखने को मिलती थीं.

सम्बंधित ख़बरें

Tesla Full Self Driving Feature Probe
TESLA के सबसे बड़े सॉफ़्टवेयर फीचर पर जांच की आंच! 29 लाख कारों पर संकट 
Maruti Suzuki September sales
GST और नवरात्रि का कॉम्बो! Maruti ने बेची दी 1.84 लाख कारें, इन मॉडल की ज्यादा डिमांड 
Tarun Garg MD CEO Hyundai India
29 साल में पहले भारतीय जो संभालेंगे Hyundai की कमान, जानें कौन हैं तरुण गर्ग 
Stock Market Surge Today
सेंसेक्स फिर 83000 के पार, शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी, टाटा-महिंद्रा सब उछले  
Stock Market Surge
गिरावट पर लगा ब्रेक... आज शेयर बाजार में बमबम, ये 10 स्टॉक बने रॉकेट  
Advertisement

रेड डार्क एडिशन भी लॉन्च

टाटा मोटर्स ने नेक्सन का स्पेशल रेड डार्क एडिशन भी पेश किया है, जो पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी, तीनों प्रकार के इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. इस एडिशन की शुरुआती कीमत 12.44 लाख रुपये (शोरूम मूल्य) रखी गई है. रेड डार्क एडिशन की खासियत इसका पूरी तरह से नया इंटीरियर थीम है, जिसमें लाल रंग की झलक पूरे केबिन में देखने को मिलती है. इसमें लाल रंग की वेंटिलेटेड लेदर सीटें, पिछली सीटों के लिए सनशेड और हार्मन द्वारा बनाया गया 26.03 सेंटीमीटर का एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. यह एडिशन न सिर्फ दिखने में अधिक आकर्षक है बल्कि फीचर्स के मामले में भी बाकी वेरिएंट्स से आगे है. 

रेड डार्क एडिशन के वेरिएंट और कीमत

पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 12.44 लाख रुपये रखी गई है, जबकि पेट्रोल DCA (ऑटोमेटिक) वेरिएंट, जिसमें ADAS तकनीक भी शामिल है, 13.81 लाख रुपये में उपलब्ध है. इसके अलावा डीज़ल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 13.52 लाख रुपये, डीज़ल AMT वेरिएंट की कीमत 14.15 लाख रुपये और सीएनजी मैनुअल वेरिएंट की कीमत 13.36 लाख रुपये रखी गई है. अलग से, नेक्सॉन फियरलेस+ पीएस डीसीए एडीएएस वेरिएंट की कीमत 13.53 लाख रुपये तय की गई है. 

Tata Nexon Red Dark Edition
Tata Nexon के रेड डार्क एडिशन के केबिन को और भी ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है. Photo: ITG


Tata Nexon पहले से ही भारत की सबसे अधिक बिकने वाली स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों में से एक है. अब जब इसमें ADAS जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाएँ जुड़ गई हैं. तो यह कार न सिर्फ शहरों बल्कि लंबी यात्राओं पर भी एक भरोसेमंद साथी साबित होगी. बीते सितंबर महीने में कंपनी ने इस एसयूवी के 22,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की है, जो इसे देश की बेस्ट सेलिंग कार बनाता है.

Advertisement

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

आपको बता दें कि, Tata Nexon देश की पहली कार है जिसे क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी गई थी. इतना ही नहीं ये देश की इकलौती कार है जो ग्लोबल न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (GNCAP) और भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (BNCAP) दोनों में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है. अब इसे ADAS से लैस कर दिया गया है तो ये कार और भी ज्यादा सेफ हो गई है.

1.55 लाख रुपये सस्ती हुई कार

22 सितंबर से देश भर में लागू हुए नए जीएसटी 2.0 स्ट्रक्चर के बाद इस एसयूवी की कीमत में अधिकतम 1.55 लाख रुपये तक की कटौती की गई है. इसका बेस मॉडल 68,100 रुपये सस्ता हो गया है. अब इसकी शुरुआती कीमत 7.32 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 8.0 लाख रुपये हुआ करती थी. वहीं कंपनी ने इसके फियरलेस प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 1.55 लाख रुपये की कटौती की है. अब इस वेरिएंट की कीमत 14.05 लाख रुपये से शुरू होती है, जो पहले 15.59 लाख रुपये हुआ करती थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement