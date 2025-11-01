scorecardresearch
 

TATA का कमाल! महिंद्रा-हुंडई को पछाड़ बनी नंबर 2, फेस्टिव सीजन में बेची इतनी कारें

Car Sales October: जीएसटी रेट कट और फेस्टिव सीजन का कॉम्बो वाहन निर्माताओं के लिए वरदान बना है. अक्टूबर में कार कंपनियों ने जमकर वाहनों की बिक्री की है. वाहन डाटा के अनुसार, टाटा मोटर्स अक्टूबर में रिटेल सेल्स के मामले में महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ते हुए नंबर दो की पोजिशन पर कब्जा किया है. मारुति सुजुकी हमेशा की तरह नंबर 1 है.

वाहन डाटा के अनुसार Tata Motors अक्टूबर सेल्स में महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ दिया है. Photo: Cars.tatamotors.com
Tata Motors October sales: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार के लिए अक्टूबर 2025 का महीना काफी शानदार रहा है. एक तरह 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 का लागू होना दूसरी ओर नवरात्रि-दिवाली का त्योहारी सीजन कार कंपनियों के लिए काफी मुफीद साबित हुआ है. इस दौरान ये महीना टाटा मोटर्स के लिए ऐतिहासिक रहा है. सेफ और मजबूत कारों के निर्माण के लिए मशहूर टाटा मोटर्स अब बिक्री के मोर्चे पर दिग्गज प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ रही है. 

नंबर 2 की पोजिशन पर टाटा का कब्जा

पिछले कुछ महीनों में टाटा मोटर्स ने जिस रफ्तार से अपने ग्रोथ ग्राफ को ऊपर उठाया है, उसने इंडस्ट्री को चौंका दिया है. Vahan Data के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, टाटा मोटर्स ने अक्टूबर में 74,705 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है. वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 66,800 यूनिट और हुंडई ने 65,045 यूनिट्स वाहनों की बिक्री दर्ज की है. इस तरह महिंद्रा और ह्यूंडई दोनों को पछाड़ते हुए दूसरी सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल निर्माता कंपनी बन गई है. 

बीते अगस्त में कंपनी ने 38,286 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की, जबकि सितंबर में यह संख्या बढ़कर 41,151 तक पहुंची. लेकिन असली उछाल अक्टूबर में देखने को मिला, जब कंपनी ने 81 प्रतिशत की शानदार महीने-दर-महीने वृद्धि दर्ज की. यह बढ़त त्योहारों के मौसम और हालिया GST कटौती के चलते आई कीमतों में कमी के कारण हुई. जिसने ग्राहकों को नई कारें खरीदने के लिए प्रेरित किया. टाटा की लोकप्रिय कारों जैसे नेक्सॉन, पंच और हैरियर की डिमांड ने कंपनी के लिए बड़ा बूस्ट बनाया.

Car Sales October
अक्टूबर सेल्स में टाटा और महिंद्रा के बीच तकरीबन 7,905 यूनिट्स का अंतर है. Photo: ITG

पीछे छूटे हुंडई-महिंद्रा

इस बार की रेस में टाटा मोटर्स ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वियों को भी स्पष्ट अंतर से पीछे छोड़ा. आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने महिंद्रा से 7,905 और ह्यूंडई से 9,660 यूनिट्स ज़्यादा वाहनों की बिक्री की. यह अंतर दर्शाता है कि टाटा का फोकस अब सिर्फ प्रोडक्ट क्वॉलिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्केट पोज़िशनिंग और ग्राहकों के बीच भरोसे के मामले में भी कंपनी ने मज़बूत पकड़ बना ली है.

महिंद्रा-हुंडई ने भी पकड़ी रफ्तार

हालांकि, प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है. महिंद्रा और ह्यूंडई ने भी अक्टूबर में अपनी बिक्री में ज़बरदस्त उछाल दर्ज किया है. वाहन डाटा के अनुसार महिंद्रा की रिटेल बिक्री सितंबर के 37,659 यूनिट्स से बढ़कर अक्टूबर में 66,800 यूनिट्स तक पहुंची, जो 77 प्रतिशत की वृद्धि दिखाती है. वहीं हुंडई ने 35,812 यूनिट्स से छलांग लगाकर 65,045 यूनिट्स की बिक्री की, यानी लगभग 81 प्रतिशत की बढ़त.

आंकड़ों की इस कहानी पूरा निचोड़ यही है कि इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट अब तीनों ब्रांड्स टाटा, महिंद्रा और ह्यूंडई के लिए तगड़े प्रतिस्पर्धा का मैदान बन चुका है. लेकिन फिलहाल, इस रेस में टाटा मोटर्स ने अपनी गति और रणनीति दोनों से साबित कर दिया है कि वह भारतीयों के बीच ख़ासी लोकप्रिय है.

